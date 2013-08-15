جوجل تحسن خدمة البحث بدعم "الأوامر الصوتية المتطورة"

أعلنت جوجل عن تحسين خدمة البحث الخاصة بها بإضافة دعم لتقنيات التعرف إلى الصوت المتطورة الموجودة في خدمة "جوجل ناو" لدعم الأوامر الصوتية، وإضافة نتائج من المعلومات الشخصية للمستخدم المستخلصة من خدمات "جوجل" المشترك بها.

وأشارت جوجل عبر مدوّنتها إلى أنها ستجمع معلومات عن المستخدم من خدمة البريد الإلكتروني "جيميل" وشبكة التواصل الاجتماعي "جوجل بلس" وخدمة التقويم "جوجل كالندر" لتحسين نتائج البحث التي يقوم بها وعرضها وفقاً لتوجهاته الشخصية، في ميزة أطلقت عليها "النتائج الخاصة".

وأوضحت الشركة الأميركية أن المستخدم سيستطيع إعطاء أوامر بحث متقدمة عن معلومات مثل "متى ستقوم رحلة الطائرة خاصتي؟!"، وعندها سيستخدم محرك بحث جوجل المعلومات المستخلصة من حساب المستخدم لعرض نتائج البحث.

ويمكن للمستخدم كذلك طلب البحث عن صور شخصية خاصة به، بأمر مثل "أريد آخر صور لي في تايلاند" ليجلبها محرك البحث من حسابه على "جوجل بلس"، وهي النتائج التي لن تعرض إلا لصاحب الحساب المرفوع عليه الصور.

ويلزم أن يسجل المستخدم دخوله عبر حسابه الشخصي لاستخدام نتائج البحث الخاصة تلك، حيث أكدت الشركة الأميركية أن المعلومات المستخلصة من حساب المستخدم ستخضع للتشفير لكي يستخدمها صاحب الحساب فقط.

ويستطيع المستخدم إيقاف تلك الميزة الجديدة عبر الدخول إلى قسم "النتائج الخاصة" (Private results) في اعدادات البحث الخاصة بمحرك بحث جوجل، وذلك لمنع الشركة من استخلاص المعلومات من حساباته الشخصية على خدماتها.

وستوفر جوجل خدمات البحث المتطورة تلك خلال الأسبوع الجاري على محرك البحث وكافة تطبيقات "بحث جوجل" للهواتف الذكية والحواسب اللوحية العاملة بنظامي أندرويد وiOS، وذلك لمستخدمي خدمات الشركة في أميركا على أن تتوافر فيما بعد لبقية مستخدمي خدمات جوجل، وستتوافر الخدمة باللغة الإنجليزية فقط.