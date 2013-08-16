تطبيق جديد لآيفون يكشف "سرطان الجلد"

في أستراليا، أصبح بالإمكان تشخيص سرطان الجلد عن طريق استخدام الهاتف الذكي من خلال تطبيق جديد للآيفون يعرف باسم SKIN CHECKS. فقد أطلق بعض الباحثين من جامعة كوينزلاند من أستراليا تطبيقا جديدا يعرف بـskin checks ، يسمح بتتبع الشامات المشبوهة وآفات الجلد من خلال كاميرا الآيفون العالية الدقة.

وفي هذا السياق، أعلن البروفيسور بيتر سوير، أستاذ الأمراض الجلدية، جامعة كوينزلاند أنه: "قبل بضع سنوات، كان لدينا فكرة تشخيص سرطان الجلد من خلال نقرة، والآن أصبح بإمكاننا استخدام تطبيق الآيفون واتخاذ صورة دقيقة للآفة المصطبغة، وإرسالها إلى طبيب الأمراض الجلدية. "وقد بات بإمكان من لا يجد الوقت أو الجهد للقيام بفحص طبي لجلده, أن يقوم بوضع كاميرا الجهاز فوق الجلد لتركز هي بدورها على الأماكن المصابة أو المشكوك فيها.

ويضيف البروفيسور بيتر سوير، قائلا: "ردود الفعل من مرضانا جيدة جدا، ونتوقع أن تكون النتائج مثيرة للغاية, فلن تحتاج بعد الآن إلى انتظار موعد لدى الطبيب، إذ جل ما عليك فعله هو استخدام تطبيق الآيفون لتصوير حالتك وإرسال الصور لنا".

ويقوم المنظار الموجود على سطح الهاتف الذكي بالتقاط صُوَر مُكَبَّرة من بُقَع "الشامات" أو بُقع "الخال"، ويتم إرسالها إلى أطباء أو متخصصين يصعب الوصول إليهم عادة.

يذكر أن كشف جهاز الآيفون للسرطان بصورة مبكرة يعتبر خدمة عظيمة خصوصا لسكان الدول الفقيرة, التي يتعذر عليهم دفع فحوصات السرطان الباهظة الثمن، وكذلك الحصول على نتائج الفحوصات في غضون ساعات معدودة.

