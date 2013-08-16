تطبيق للهواتف الذكية قادر على تشخيص أمراض العين‎

قام فريق من الباحثين في المملكة المتحدة بتطوير تطبيق جديد خاص بالأجهزة المحمولة، يمكن استخدامه في تشخيص العديد من الأمراض التي قد تصيب عين الإنسان.

ويؤمن التطبيق الذي يحمل اسم "Peek" حلاً منخفض التكلفة، حيث يمكن لسكان المناطق النائية، والتي قد لا تتوفر فيها مراكز طبية متخصصة بالأمراض العينية استخدام التطبيق بغرض تشخيص الأمراض التي قد تصيبهم بتكلفة منخفضة، حيث يكفي تنصيب التطبيق على هاتف ذكي للحصول على تشخيص لأمراض العين، حسب ما ورد على الموقع الخاص بالتطبيق.

ويستطيع التطبيق "Peek" الذي لا يزال في طور الاختبار تشخيص عدة أمراض قد تصيب العين، حيث يُمكن بواسطة التطبيق الجديد فحص جسم العين البلوري، وتصوير شبكية العين، بالإضافة إلى فحص حدة البصر، وفحص الساحة البصرية، وإجراء اختبار لقدرة العين على تمييز الألوان.

ويقوم الفريق المُطوِّر للتطبيق باختباره في كينيا من خلال تشخيص المئات من المرضى بواسطة أجهزة فحص العين التقليدية باهظة الثمن، ومقارنة نتائجها مع النتائج التي يعطيها التطبيق “Peek” لنفس المرضى، بهدف التأكد من فعالية ودقة النتائج التي يعطيها التطبيق.