زجاج ذكي يتحكم بأشعة الضوء وحرارته حسب "مزاجك"

تمكن باحثون من تصنيع زجاج "ذكي" يمكنه أن يمنع حرارة الشمس من اختراقه سامحاً لأشعتها فقط بالدخول بشكل تام أو جزئي، بحسب الرغبة. وتم التوصل إلى هذه النتيجة باستخدام جزئيات نانو ومزجها بالزجاج.

وسبق أن صممت أنواع من الزجاج تمتزج فيه التقنيات الكيماوية بالكهربائية، لكن هذا الزجاج الجديد الذي عرضت مزاياه في مجلة نيتشر البريطانية، "هو الأول الذي يتمكن من تصفية الحرارة والأشعة كل على حدة"، بحسب ما يؤكد المصممون.

واستخدم الباحثون نوعا خاصا من الزجاج يحتوي على أكسيد النيوبيوم، وبلورات من أكسيد الأنديوم- القصدير، الذي يبقى شفافا إذا كدست طبقات رقيقة منه فوق بعضها، وهو يستخدم في صناعة شاشات التلفزيون المسطحة أو التي تعمل باللمس.

ووضعت هذه الزجاجات إلى جانب طبقة من الزجاج الذي يحتوي على النيوبيوم، وبينهما إلكتروليت ومادة موصلة للتيار الكهربائي.

وعندما لا يمر التيار الكهربائي، تكون القطعة أشبه بأي قطعة عادية من الزجاج، التي تدع الضوء يخترقها أشعة وحرارة. لكن ما إن يعمل التيار الكهربائي حتى تتوقف الحرارة عن اختراق الزجاج وتمر الأشعة فقط.. وبحسب الباحثين، فإن النتائج المتوصل إليها لم تكن متوقعة.

من جهتها، قالت ديليا ميليرون، الباحثة في مختبرات لورانس باركلي الأميركية والمشاركة في الدراسة "إن التحكم بالأشعة وبالحرارة في المباني يتطلب كميات كبيرة من الطاقة، ويمكن أن يوفر جزءا كبيرا من هذه الطاقة بواسطة الزجاج الذكي". وأضافت "لقد صممنا الزجاج ليستخدم في المباني، ولكن يمكن أيضا أن يستخدم في السيارات والطائرات". وتقر الباحثة أنه ما زال أمامهم الكثير من العمل قبل أن تصبح هذه التقنية صالحة للاستخدام في المجال الصناعي.

