جوجل تبدأ بتشفير بيانات المستخدمين لحمايتهم افتراضياً

أعلنت شركة جوجل أنها ستعمل على تشفير ملفات المستخدمين المخزنة في خدمة التخزين السحابي التابعة لها جوجل درايف (Google Drive)، وذلك على نحو افتراضي. وقالت الشركة الأميركية في منشور لها، إن خوادمها ستقوم من الآن فصاعداً بتشفير كل البيانات التي سيتم تخزينها في "جوجل درايف". أما عن البيانات التي تم تخزينها قبلاً، أكدت "جوجل" أنها ستعمل على تشفيرها خلال الأشهر القادمة.

وأوضح مدير المنتجات في "جوجل"، "ديف بارث" أنه في حال قام المستخدم بطلب تشفير بياناته، فإن هذه الميزة ستريحه مما وصفها بالمتاعب والمخاطر الناجمة عن إدارة مفاتيح التشفير وفك التشفير، وأضاف بارث أن الشركة تقوم بإدارة مفاتيح التشفير بنفسها، وذلك بالنيابة عن المستخدم، مستخدمة المئات من أنظمة إدارة المفاتيح نفسها التي تستخدمها "جوجل" لتشفير بياناتها الخاصة.

وتقوم الشركة بتشفير البيانات والبيانات الوصفية عن أي عنصر موجود في الخدمة السحابية باستخدام مفتاح فريد يستخدم خوارزمية تشفير متطورة بطول 128 بت، كما يمكن للمستخدمين إدارة مفاتيح التشفير الخاصة بهم، وذلك قبل تخزين البيانات، حسبما قال بارث.

يُذكر أن هذا يأتي بعد حوالي شهر من صدور تقارير إخبارية عن أن "جوجل" تعمل على اختبار تقنية جديدة تتيح لها تشفير الملفات في "جوجل درايف"، وذلك كوسيلة للحد من محاولات الحكومة الأميركية والحكومات الأخرى من الوصول إلى ملفات المستخدمين. من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم "جوجل" أن الشركة لن تقوم بإعطاء مفاتيح التشفير إلى أي حكومة وإن تم ذلك فلن يكون إلا وفقاً للقانون.