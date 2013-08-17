مايكروسوفت تعتزم إغلاق متجر ألعاب ويندوز لايف

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأميركية على موقع منصة الألعاب "إكس بوكس" التابعة لها، أنها ستقوم بإغلاق متجر ألعاب ويندوز لايف ”PC Marketplace“، وذلك في الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ويأتي إعلان "مايكروسوفت" مُترافقاً مع إعلان سابق أكدت فيه الشركة أنها ستُلغي نظام النقاط Points System لشراء الألعاب من متجر "إكس بوكس" لتنتقل إلى نظام تقليدي يعتمد على العملة المحلية.

ونصحت "مايكروسوفت" مستخدمي متجر ألعاب ويندوز لايف باستخدام ما لديهم من نقاط لشراء ألعاب من المتجر لأنه لن يَعُد بمقدورهم شراء ألعاب جديدة بعد إغلاق المتجر، لكن يمكنهم الاستمتاع بالألعاب التي تم شراؤها سابقاً.

ويرى محللون أن عملية الإغلاق هذه تُعد خطوة من "مايكروسوفت" لتركيز اهتمامها بشكل أكبر نحو منصة الألعاب "إكس بوكس"، واضعةً بذلك بدايةً نهاية لألعاب ويندوز لايف.