نوكيا تخطط لإطلاق حاسب لوحي في سبتمبر المقبل

أكدت مصادر مقرّبة من شركة "نوكيا" الفنلندية لموقع "The Verge" أن الشركة تُخطط لإطلاق أول حاسب لوحي خاص بها يعمل بنظام تشغيل "ويندوز آر تي" في شهر سبتمبر المقبل، وسيتم الكشف عن الحاسب اللوحي الشهر المقبل خلال حدث خاص سيُقام في مدينة نيويورك الأميركية.

ويحمل الحاسب اللوحي الاسم الرمزي "Vanquish"، ويعمل بمعالج شركة كوالكوم "Snapdragon 800" رباعي النواة، وبنظام تشغيل مايكروسوفت "ويندوز آر تي"، ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الرابع "LTE".

ويتميز الحاسب اللوحي الجديد بشاشة قياسها 10.1 بوصة تعرض الصورة بدقة الوضوح الكامل "Full HD"، كما أنه مزوّد بلوحة مفاتيح يمكن فصلها، وبسعة تخزين داخلية قدرها 32 غيغابايت، بالإضافة إلى منافذ "USB" و"HDMI"، حسب ما ذكر موقع "digi-wo" الصيني الذي نشر اليوم صوراً ومعلومات مسربة تخص الحاسب اللوحي الجديد.

يُشار إلى أن تقارير سابقة كانت قد أكدت في شهر يوليو الماضي أن شركة "نوكيا" قد تخلت عن مخططها لإطلاق حاسب لوحي يعمل بنظام تشغيل "ويندوز آر تي"، وبمعالج شركة إنفيديا (تيغرا 3).