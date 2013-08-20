آبل تستعد لإطلاق هاتفي آيفون في سبتمبر المقبل

أعطت شركة آبل الضوء الأخضر للمصانع التي تقوم بتجميع أجهزتها في الصين، من أجل البدء بإنتاج نسختين جديدتين من هواتف آيفون على نطاق واسع، وذلك بحسب تقرير نشره موقع صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر خاصة.

وذكر التقرير أن آبل تستعد للكشف في بدايات شهر سبتمبر/أيلول القادم عن طرازين جديدين من هاتف آيفون، الأول هو آيفون ذو المواصفات المرتفعة والذي تحدثت التسريبات السابقة أنه سيحمل اسم iPhone 5S، وهاتف آيفون بمواصفات متوسطة يُعتقد بحسب مصادر متعددة أنه سيحمل اسم iPhone 5C.

ويعد هذا التقرير واحداً من تقارير متعددة تحدثت عن استعداد آبل لإطلاق طرازين من هاتف آيفون للمرة الأولى، وذلك في شهر سبتمبر/أيلول القادم، كما ذكرت تسريبات أخيرة أن آبل تخطط لإطلاق نسخة ذهبية اللون من هاتف iPhone 5S.

ومن المتوقع أن يقدم هاتف iPhone 5S تحسينات في المعالج والكاميرا، بالإضافة إلى قارئ للبصمة يتيح إلغاء تأمين الشاشة عبر التعرف إلى بصمة المستخدم لدى الضغط على الزر الرئيسي في الهاتف، في حين سيتم صناعة هاتف iPhone 5C من البلاستيك وبمواصفات متوسطة، وسيتم طرحه للبيع بسعر أرخص.