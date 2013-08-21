300 ألف مستخدم جديد لتطبيق Maaii بالسعودية خلال أسبوع

أعلنت الشركة المطورة لتطبيق المحادثة الصوتية والتراسل الفوري Maaii عن وصول عدد مستخدميها في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 300 ألف مستخدم جديد خلال 7 أيام. وقالت الشركة الصينية إن عدد مستخدمي التطبيق في السعودية شهد نمواً بمعدل 766% في رسائل المحادثة، و350% زيادة في عدد المكالمات الصوتية اليومية.

وذكرت الشركة الناشئة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً ويشرف عليها كريس لويس، الرئيس السابق لـSkype Asia، أن تطبيق Maaii جاء في قائمة أسرع 20 تطبيقاً للجوال في النمو في قائمة موقع VentureBeat.com. يذكر أن تطبيق Maaii يوفر العديد من مزايا المحادثات الفورية، مثل المحادثات الجماعية، ومشاركة الوسائط، والملصقات، ولكنه اشتهر بين مستخدميه، وفقاً للشركة المطورة، بسبب مكالماته ذات الجودة العالية والنقاء، علاوة على المميزات الأخرى، مثل مكالمات "فيسبوك" والبريد المرئي والرسوم المتحركة في المحادثات.

يشار إلى أن Maaii بدأ في الانتشار بالسعودية بالتحديد منذ يوليو/تموز 2011 عندما قامت الشركة بإطلاق الإصدار 2.1.6 الذي دعم اللغة العربية. ووصل الزخم إلى ذروته هذا الشهر عندما احتل التطبيق المركز رقم 1، متفوقاً على جميع البرامج المجانية في متجر "آيتونز" السعودية.

وحل Maaii أيضاً في المركز رقم 1 في الكويت وقطر والبحرين ومصر، إضافة إلى حصوله على المركز الأول كأكثر تطبيقات الشبكات الاجتماعية رواجاً في لبنان وعمان واليمن ودول أخرى. يذكر أن التطبيق متاح لمستخدمي نظامي "أندرويد" و"آي أو إس".