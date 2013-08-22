"إنتل" تدعم الأوامر الصوتية في مجموعة من الحواسيب

أعلنت شركة إنتل الأميركية بالتعاون مع عدد من شركائها عن طرح تقنية التحكم عبر الأوامر الصوتية ضمن مجموعة من أجهزة الألترابوك وأجهزة الكل في واحد.

وقالت شركة "نيوانس" Nuance المعروفة بإصدارها لتقنيات التعرف إلى الصوت الخاصة بالهواتف المحمولة، إنها تعاونت مع إنتل لدمج تقنياتها في مجموعة من أجهزة الحاسب التي تعمل بمعالجات من إنتل، وتتضمن الشركات التي ستدعم أجهزتها القادمة هذه التقنية كلاً من أسوس وآيسر ولينوفو وتوشيبا.

وستأتي الأجهزة المدعومة مصحوبة ببرنامج Nuance Dragon Assistant الذي سيتيح للمستخدمين إمكانيات مثل فتح التطبيقات والإملاء الصوتي والبحث في الويب وتشغيل الموسيقى وتفحص البريد الإلكتروني وتحديث الحالة على كل من تويتر وفيسبوك، من خلال الأوامر الصوتية ودون الحاجة لاستخدام الفأرة أو لوحة المفاتيح.

وكانت كل من إنتل ونيوانس قد أعلنتا العام الماضي عن شراكتهما لجلب تقنية Dragon Assistant إلى حواسيب الألترابوك. ومن ثم أعلنت "نيوانس" عن الإطلاق التجريبي للخدمة ضمن الحاسب Dell XPS 13 في سبتمبر من العام الماضي.

يذكر أن تقنية Nuance Dragon Assistant للتحكم الصوتي متوافرة أساساً للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية العاملة بنظامي أندرويد وiOS، وتعد هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها دمج التقنية في أجهزة الحاسب الشخصي العاملة بنظام ويندوز 8.