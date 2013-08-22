توقف عدد من خدمات "آبل" عن العمل

يعاني، اليوم الخميس، عدد من خدمات شركة "آبل" من التوقف، حيث أبلغ بعض المستخدمين عن عدم تمكنهم من الوصول إلى خدمة "آي مسج" (iMessage)، وخدمتي الصور (Photo Stream) و(iPhoto Journals)، إضافة إلى خدمة (Documents in the Cloud).

وأكدت الشركة الأميركية حدوث ذلك، وقالت إن هذه الخدمات ما زالت متوقفة منذ 8 ساعات، ما أدى للتأثير على ما نسبته 1% فقط من المستخدمين.

وبحسب صفحة الحالة الخاصة بخدمات ومتاجر وخدمة التخزين السحابي "آي كلاود" الخاصة بالشركة، فجميع الخدمات السابقة تعاني من المشاكل، مع الإشارة إلى أن بقية خدمات الشركة ما زالت تعمل جيداً.

وقالت الشركة ضمن صفحة الحالة إن المستخدمين قد لا يتمكنون من استخدام الخدمات المذكورة، وقد لا يتمكنون أيضاً من إرسال أو تنزيل المرفقات في خدمة "آي مسج".

تجدر الإشارة إلى أن يوليو/تموز الماضي شهد توقفاً لمركز مطوري "آبل"، وذلك لمدة أسبوع كامل، استجابة لهجوم إلكتروني، ثم قامت الشركة بإعادته للعمل جزئياً، ثم إعادته كاملاً.