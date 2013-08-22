سوني تكشف عن مليون طلب لشراء جهاز بلايستيشن 4

كشفت شركة "سوني" اليابانية للإلكترونيات أن لديها أكثر من مليون طلب من أنحاء العالم لشراء جهازها الجديد للألعاب الإلكترونية "بلايستيشن 4" قبل حوالي ثلاثة أشهر من بدء طرحه للبيع.

وقال أندرو هاوس، رئيس قسم أجهزة الكمبيوتر الترفيهية في الشركة، إن الجهاز سيطرح للبيع في 15 من نوفمبر/تشرين الثاني في أميركا الشمالية وسيكون متاحاً في المتاجر في أوروبا ابتداء من 29 من الشهر نفسه.

وأبلغ هاوس مؤتمراً صحافياً على هامش جيمسكوم أكبر معرض لألعاب الفيديو في أوروبا أن أجهزة بلايستيشن 4 ستكون متاحة في 32 دولة حول العالم في موسم عطلات نهاية العام.

وقالت شركة مايكروسوفت الأميركية إنها ستبدأ بيع أحدث أجهزتها للألعاب الإلكترونية (إكس بوكس وان) في نوفمبر، وهو ما سيكثف المنافسة بين عملاقي الألعاب الإلكترونية قبل موسم العطلات.

وحددت سوني سعر بلايستيشن 4 عند مستوى يقل 100 دولار عن جهاز مايكروسوفت الجديد إكس بوكس ون البالغ 399 دولارا.