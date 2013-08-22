"كانون" تطلق كاميرا PowerShot N Facebook "الاجتماعية"

أعلنت شركة "كانون"، اليوم الخميس، عن إطلاق الكاميرا الرقمية الخاصة التي أصبحت تحمل اسم PowerShot N Facebook، والتي تتميز بقدرتها على نشر الصور الملتقطة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مباشرة.

وتأتي الكاميرا الجديدة التي ظهرت خلال مؤتمر CES 2013 لأول مرة تحت اسم PowerShot N فقط، والذي أقيم خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي في مدينة لاس فيغاس الأميركية، بشاشة LCD قابلة للطي وزر جانبي جديد مخصص ويحمل شعار شبكة "فيسبوك".

يذكر أن الكاميرا لا تدعم الاتصال بالإنترنت إلا عبر شبكات "واي-فاي" اللاسلكية، حيث إنها لا تدعم الاتصال عبر تقنيات الجيل الثالث أو الرابع، لذا يتوجب على المستخدم الراغب بمشاركة صوره على "فيسبوك" عن طريق النقر على زر الشبكة الجديد، أن يكون متصلاً عبر شبكات "واي-فاي"، أو أن يكون متصلًا بالإنترنت عبر ربط الكاميرا بهواتفهم الذكية.

وتتمتع "الكاميرا الاجتماعية" النحيفة (1.15 بوصة)، بمستشعر من نوع CMOS قادر على التقاط صور دقتها 12.1 ميجابكسل مع تقريب بصري x8، وبفتحة 28 ميلي متر، كما تأتي كاميرا PowerShot N Facebook بشاشة تدعم اللمس المتعددة مساحتها 2.8 بوصة، ومعالج من نوع DIGIC 5، إضافة إلى دعم وضعية Creative التي من شأنها التقاط الصورة الأفضل عبر خلط الألوان والإضاءة، وغيرها من العوامل التي تؤثر في جودة الصورة.

يذكر أن الكاميرا التي تم الكشف عنها في يناير/كانون الثاني الماضي كانت تتضمن زراً لإرسال الصور لاسلكياً إلى الأجهزة المحمولة، غير أن "كانون" وجدت أن معظم المستخدمين قاموا باستخدامه كجسر إلى "فيسبوك"، لذا تم الاستغناء عنه واستبداله بزر "فيسبوك" الجديد، ليتم النشر مباشرة.

يذكر أن الطراز السابق من الكاميرا الرقمية ما زال متوفراً، ولكن كاميرا PowerShot N Facebook الجديدة ستكون متوفرة على الإنترنت حصرياً عبر منفذ البيع Canon Direct، وذلك خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل وبسعر 299.99 دولار أميركي.

يشار إلى أن "كانون" قامت أيضاً بإطلاق ثلاثة طرازات جديدة من كاميرا PowerShot N مع قدرات متقدمة لشبكات "واي-فاي"، وهي G16، وS120، وSX510، حيث إن هذه الكاميرات قادرة على مشاركة الصور مباشرة وبسرعة مع الأجهزة العاملة بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس" عبر تطبيق Canon CameraWindows.

وقالت الشركة إن الطرازين G16 وS120 يتمتعان بمعالج تمت ترقيته إلى DIGIC 6 الذي من شأنه خفض معدل الضجيج عند ضبطها على قيم عالية من الحساسية للضوء ISO، إضافة إلى وضعية التقاط جديدة تدعى Star تسمح بالتقاط صور ليلية للسماء بدقة وصفاء عالٍ، حسب تعبيرها.

وستكون الطرازات الجديدة من كاميرا PowerShot N Facebook متوفرة خلال الخريف وبأسعار تبدأ من 249.99 دولار أميركي للطراز SX510، وبسعر 449.99 دولار أميركي للطراز S120، و549.99 دولار لـG16.