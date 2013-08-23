جهاز لكشف حالات الغش عبر الهواتف أثناء الامتحانات

كشفت شركة أميركية عن جهاز قادر على اكتشاف حالات الغش عبر الهواتف في قاعات الامتحانات يتميز بصغر حجمه وحساسيته العالية لإشارات الاتصالات.

ويستطيع الجهاز "PocketHound" التقاط ذبذبات إشارات شبكات الاتصالات سواء كانت لشبكات الجيل الثاني أو الجيل الثالث أو الجيل الرابع، بحيث يكون قادراً على الكشف عن كافة أنواع الهواتف سواء التقليدية أو الذكية.

ويتميز الجهاز الذي طورته شركة "Berkeley Varitronics Systems" الأميركية بحجمه الصغير الذي لا يتجاوز مساحة راحة اليد ووزنه الخفيف الذي يبلغ 170 غراما، وقدرته على التقاط ذبذبات شبكات الاتصالات في الأماكن المزدحمة ووسط ضوضاء تصل إلى 50 ديسيبل.

وأوضحت الشركة الأميركية، أن الجهاز مناسب للكشف عن حالات الغش عبر الهواتف في قاعات الامتحانات، كما يناسب رجال الشرطة للكشف عن وجود هواتف وسط المدانين في السجون.

ويقوم الجهاز "PocketHound" بإصدار تنبيه لمستخدمه في حال الكشف عن وجود هاتف أو اتصال جار بطريقتين سواء عبر الاهتزاز أو عبر إضاءة مجموع من مصابيح LED مثبتة في الجزء العلوي من الجهاز. هذا وزود الجهاز ببطارية تصمد حتى ساعتين من العمل المتواصل ومنفذ Micro USB للشحن.

يذكر أن الشركة تستهدف عبر جهازها المؤسسات التعليمية والشرطية بشكل أساسي، وتوفر الجهاز مقابل نحو 500 دولار أميركي.