عدسة صغيرة تسمح بتحويل أي هاتف إلى مجهر

كشف طالب أميركي عن ابتكار جديد يسمح بتحويل أي هاتف إلى مجهر من خلال عدسة خاصة صغيرة الحجم يمكن تثبيتها بسهولة فوق عدسة كاميرا الهاتف كي تمنحها قدرة تكبير تصل إلى 60 مرة.

وتتميز العدسة التي أطلق عليها مخترعها "توماس لارسون" اسم "عدسة الهاتف المُصغرة" Micro Phone Lens بحجمها الصغير ومرونتها وسهولة حملها وإمكانية تثبيتها وإزالتها بشكل سهل وسريع.

وتمت صناعة العدسة من السيليكون الطري بتقنية جديدة تقدم "لارسون" للحصول على براءة اختراع خاصة بها.

وعرض لارسون، مجموعة من الصور التي تُظهر إمكانيات التقريب التي تتمتع بها العدسة والتي قال إنها أصبحت جاهزة للطرح التجاري، حيث أطلق حملة للتمويل الجماعي عبر موقع KickStarter للحصول على التمويل اللازم لإنتاج العدسة وطرحها في الأسواق.

وقد حصل المشروع حتى الآن على أكثر من 12,500 دولار أميركي رغم أن المبلغ المطلوب للبدء بالإنتاج هو 5000 دولار فقط.

وستتوفر العدسة في شهر أكتوبر القادم حيث سيتم بيعها بـ 15 دولارا، وقال لارسون إنه في حال نجاح المشروع فهو يعمل حالياً على تطوير الفكرة لإنتاج جيل جديد من العدسة يمتلك قدرة تكبير تصل إلى 150 مرة.

يُذكر أن العدسة يمكن أن تعمل على أي هاتف بكاميرا ذات دقة 5 ميغابيكسل وما فوق، ويفضل دعمها لميزة التركيز التلقائي، كما أنها قابلة للغسل بالماء والصابون بحسب ما ذكر مطوّر المشروع.



