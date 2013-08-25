سامسونغ تعلق خط إنتاج حاسبها الهجين ATIV Q

علقت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية خط إنتاج حاسبها المحمول "الهجين"، ATIV Q، المزوّد بنظامي تشغيل ويمكن استخدامه كحاسب لوحي أو حاسب محمول.

وكشف تقرير إخباري محلي أن الشركة الكورية الجنوبية تواجه مشاكل في بعض براءات الاختراع الخاصة بالحاسب ATIV Q ما جعلها توقف إنتاجه وتلغي طلبات الشراء المسبق للجهاز.

وزعم موقع "naver" الإخباري الكوري الجنوبي أن "سامسونغ" تواجه مشكلة في براءة الاختراع الخاصة بإضافة نظامي تشغيل في حاسب واحد، حيث يعمل الحاسب المحمول بنظامي تشغيل أندرويد وويندوز 8.

وكانت سامسونغ كشفت عن الحاسب المحمول ATIV Q في أواخر يونيو الماضي، وهو الحاسب الذي يمكن مستخدمه من العمل بأربع وضعيات مختلفة، وهي حاسب محمول مع لوحة مفاتيح، أو وضعية الحاسب اللوحي التقليدية، أو حاسب لوحي مرتفع قليلاً عن لوحة المفاتيح، أو حاسب لوحي بوضعية الوقوف.

ويملك الحاسب شاشة قياسها 13.3 بوصة تصل دقتها إلى 3200×1800 بكسل، ويعمل الجهاز بمعالج من معالجات "الجيل الرابع" لشركة إنتل، ويضم ذاكرة عشوائية سعتها 4 غيغابايت وقرص تخزين سعته 128 غيغابايت.

يذكر أن سامسونغ لا تعد مُصنّع الحاسبات الوحيد الذي أطلق حاسباً بميزة تشغيل نظامي تشغيل "أندرويد" و"ويندوز" في جهاز واحد، حيث سبقت شركة "آسوس" بالكشف عن الحاسب Transformer Book Trio في أوائل يونيو الماضي.