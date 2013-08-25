مبرمج يطور موقعاً لمحو الحسابات الشخصية من الإنترنت

طوّر مُبرمج بريطاني موقعاً إلكترونياً يسهل على مستخدمي الإنترنت حذف حساباتهم الشخصية من أشهر الخدمات والمواقع على شبكة الإنترنت.

وأطلق الموقع تحت اسم justdelete.me وهو الموقع الذي يقدم للمستخدم طريقة سهلة للوصول إلى رابط إلغاء الحساب في العديد من الخدمات والمواقع الإلكترونية.

وقال المبرمج البريطاني روب لويس، عبر مدوّنته، إنه قام بإنشاء موقع justdelete.me بعدما لاحظ كثرة التغريدات حول صعوبة إلغاء الحسابات الشخصية من بعض خدمات مثل سكايب وNetflix.

ويضم الموقع ما يزيد على 100 خدمة وموقع إلكتروني، مصنفة في أربع فئات هم سهلة ومتوسطة وصعبة ومستحيلة، وتمثل كل فئة من الفئات الأربعة مدى سهولة أو صعوبة حذف الحساب الشخصي عبر الموقع.

وصنفت أغلب الشبكات الاجتماعية بأنها مواقع يسهل إلغاء الحساب الشخصي للمستخدم فيها، مثل شبكتي فيسبوك وتويتر، إلا أن خدمات مثل سكايب للمحادثة عبر الإنترنت صنفت على أنها صعبة، حيث يحتاج المستخدم لإبلاغ الدعم الفني سبب حذف الحساب.

وفي المقابل صُنفت خدمات شهيرة على أنها مواقع مستحيل حذف الحساب الشخصي بها مثل موسوعة ويكيبيديا، حيث يظل اسم المستخدم موجوداً بالموقع عند الرغبة في حذف الحساب، بالإضافة إلى ووردبرس، حيث لا يمكن حذف الحساب تماماً ولكن فقط المعلومات الشخصية للمستخدم.

الجدير بالذكر أن الموقع يتيح للمستخدمين الانتقال مباشرة إلى رابط إلغاء الحساب الشخصي وإتمام عملية الإلغاء عند الضغط على اسم أي خدمة أو موقع إلكتروني من الموجودة على صفحته الرئيسية.