تقرير: "آيفون 5 إس" أسرع بـ31% من آيفون 5

تعتزم شركة "آبل" جعل هاتفها المرتقب آيفون 5 إس أسرع بـ31% من هاتفها آيفون 5، وذلك حسب ما أفاد المذيع التلفزيوني في قناة (Fox News) الأميركية كلايتون موريس، أمس الأحد، عبر حسابه في موقع "تويتر".

ونقل موريس في تغريدة له عن مصادره أن هاتف "آيفون" المرتقب سيتضمن معالجاً من نوع A7 وهو أسرع بنسبة 31% مقارنة بمعالج A6 الذي يشغل هاتف "آيفون 5"، وعبَّر موريس عن ذلك، بالقول إنه يسمع أن "آيفون 5 إس" سريع جداً.

وفي غضون ذلك، نقل موقع (9to5Mac) المتخصص في أخبار شركة "آبل"، أن الشركة الأميركية تختبر معالجاً من نوع A7 يعمل تحت بيئة 64 بت في بعض النماذج المبدئية لهاتف "آيفون 5 إس".

وبحسب الخبراء، توفر معالجات 64 بت للهواتف القدرة على تشغيل أفضل للرسوميات، وبالرغم من ذلك فقد لا تقوم شركة "آبل" بإطلاق هواتف تعمل بهذا النوع من المعالجات لهذا العام، وفقاً لما يراه المراقبون.

ومع اقتراب موعد الكشف عن هاتفي آيفون 5 إس وآيفون 5 سي، وهو النسخة الرخيصة من الهاتف الأول، تسربت مؤخراً العديد من الصور لكلا الهاتفين، كما تشير التسريبات أيضاً إلى أن هاتف آيفون 5 إس سيأتي باللون الذهبي، بالإضافة إلى اللونين الأسود والأبيض.

