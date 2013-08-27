"فيسبوك" تفعل ميزة "ألبومات الصور المشتركة" الجديدة

بدأت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في تفعيل ميزة جديدة تتيح لمستخدميها إنشاء ألبومات يشارك في إضافة الصور إليها أكثر من مستخدم.

وأطلقت "فيسبوك" اسم ألبومات الصور المشتركة (Shared Photo Albums) على الميزة الجديدة، والتي تمكن أي مستخدم من إنشاء ألبوم للصور ودعوة مستخدمين آخرين لإضافة الصور إليه.

ويستطيع أي من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر دعوة حتى 50 مستخدما آخر من أصدقائه للمشاركة في إضافة الصور، كما يستطيع السماح لأصدقائه دعوة أصدقائهم ليشاركوا هم أيضاً في إضافة الصور، وذلك عبر زر "add contributors" الذي سيتوافر عند إنشاء الألبومات.

وتسمح "فيسبوك" لكل مستخدم مشاركة حتى 200 صورة في الألبوم الواحد، لتزيد شبكة التواصل الاجتماعي من السعة الإجمالية لألبوم الصور الواحد التي كانت تحددها سابقاً بألف صورة فقط.

وكانت شبكة التواصل الاجتماعي تمنع سابقاً أي مستخدم من إضافة صور إلى ألبومات الأصدقاء على العكس من الميزة الجديدة، والتي تتيح لمؤسس الألبوم كذلك تحديد الأشخاص الذين يملكون صلاحية الاطلاع على الصور التي تتم إضافتها.

وتتيح "فيسبوك" للمستخدم إظهار الألبوم لجميع مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، أو إظهاره فقط للمشاركين في إضافة الصور، أو توسيع دائرة الصلاحيات لتشمل أصدقاء هؤلاء المشاركين.

يذكر أن تلك الميزة ستتوافر فقط للألبومات التي يقوم بإنشائها المستخدم على حسابه الشخصي وليس الصفحات العامة أو الخاصة، وستوفرها "فيسبوك" لجميع مستخدمي الموقع تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة.