الإمارات تتصدر الدول الأكثر استخداماً للهواتف الذكية

وفق آخر الاستطلاعات التي نشرها موقع "ماشايبل" الأميركي، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الهواتف الذكية، حيث إنه من بين كل 4 أشخاص 3 منهم يمتلكون هواتف ذكية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميا من حيث استخدام الهواتف الذكية حسب الاستطلاع، فيما صنفت بريطانيا التاسعة عالميا من حيث استخدام الهاتف الذكي.

وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة 13 عالميا من حيث استخدام هذا النوع من الهواتف النقالة حسب آخر إحصائيات التقرير لعام 2013.

وتشير آخر الإحصائيات أنه بلغ عدد مستخدمي الهاتف الذكي في الإمارات العربية المتحدة 61% سنة 2012، ليرتفع عدد المستخدمين هذا العام إلى 74%.

فيما بلغ استخدام الهاتف الذكي في المملكة العربية السعودية السنة الماضية 60% ليرتفع هذا العام إلى 73%.

ولفت الاستطلاع إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث الاستخدام اليومي لشبكة الإنترنت عن طريق الهواتف الذكية وذلك بنسبة 94% من مستخدمي الشبكة خلال العام الحالي، فيما تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بنسبة 92% من عدد مستخدمي الشبكة يوميا لتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة 91%.

وأضاف الاستطلاع إلى أن الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و24 سنة في الإمارات العربية المتحدة الأولى عالميا من حيث استخدام الهواتف الذكية وذلك بنسبة 91.1%.

وتليها بريطانيا بنسبة 90.7% من حيث استخدام نفس الفئة العمرية. فيما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بنسبة 83.6%.

واكتفت الولايات المتحدة الأميركية بالمرتبة الرابعة عالميا بنسبة 74.6% من حيث استخدام فئة الشباب للهواتف الذكية.