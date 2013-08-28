جوجل تخفض سعر هاتفها الرسمي "نيكسوس 4"

أعلنت شركة جوجل العملاقة عن تخفيض سعر هاتفها الرسمي "إل جي نيكسوس" LG Nexus 4 حيث خصمت 100 دولار أميركي من سعر كلتا نسختي الجهاز بسعة 8 و16 جيجابايت.

وخفضت الشركة سعر نسخة 8 جيجابايت من 299 دولاراً إلى 199 دولاراً، في حين انخفض سعر نسخة 16 جيجابايت من 349 دولاراً إلى 249 دولاراً. وهذا ينطبق على نسخة الجهاز المباعة عبر متاجر "جوجل بلاي" الرسمية في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وكوريا.

يذكر أن الجهاز الذي طرحته الشركة العام الماضي يعمل بالمعالج رباعي النواة Snapdragon S4 Pro بتردد 1.5 جيجاهرتز مع 2 جيجابايت من ذاكرة RAM ويحمل شاشة عالية الوضوح بدقة 720p وبقياس 4.7 إنش. ويحمل الهاتف نسخة أندرويد 4.3 الأخيرة، ويتميز بحصوله على تحديثات "أندرويد" لحظة توافرها، كونه الهاتف الرسمي من جوجل.