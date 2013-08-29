جوجل تسيطر على ثلث عائدات إعلانات الإنترنت

أشارت دراسة حديثة إلى أن شركة "جوجل" باتت تستحوذ على نحو ثلث عائدات سوق إعلانات الإنترنت حتى الآن في عام 2013.

وأوضحت الدراسة التي قامت بها شركة emarketer البحثية أن حصة "جوجل" من عائدات إعلانات الإنترنت بلغت نسبتها 32.84% من إجمالي العائدات، لتتفوق بفارق بعيد على أقرب منافسيها شبكة "فيسبوك"، التي بلغت حصتها نحو 5.41% فقط.

وأضافت الدراسة أن شركة "ياهو" تأتي في المركز الثالث بحصة تقدر بنحو 2.97% من عائدات إعلانات الإنترنت، متفوقة على "مايكروسوفت"، التي تملك نسبة 2.49% من العائدات و"أمازون" التي تملك نسبة 0.71% وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يحصد نحو 0.50% فقط من العائدات.

وتوضح شركة emarketer أن تلك النسبة هي لعائدات إعلانات الإنترنت التي تستهدف مستخدمي الحواسب سواء كانت المحمولة أو المكتبية أو اللوحية جنباً إلى جنب مستخدمي الهواتف النقالة، وذلك حتى شهر أغسطس/آب الجاري.

وأشارت الشركة إلى أن "جوجل" سيطرت كذلك على النسبة الأكبر من عائدات إعلانات التي تستهدف مستخدمي الهواتف النقالة فقط.

وتستحوذ شركة "جوجل" على نحو 53.17% من حصة عائدات الإعلانات التي تستهدف مستخدمي الهواتف النقالة، لترفع الشركة الأميركية حصتها التي بلغت العام الماضي نحو 52.36 %.

وجاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في المرتبة الثانية في القائمة بحصة تبلغ 15.80 بالمئة من إجمالي عائدات إعلانات الهواتف النقالة، يليه موقع "باندورا" بنسبة 2.37%، أما موقع "تويتر" فسيطر على 1.85% فقط من عائدات تلك النوعية من الإعلانات.

الجدير بالذكر أن موقع "فيسبوك" حقق أعلى نسبة ارتفاع في حصة الإعلانات التي تستهدف مستخدمي الهواتف النقالة، حيث بلغت نسبة عائداته العام الماضي نحو 5.35 بالمئة، محققاً نسبة ارتفاع في العائدات قدرها 10.45 بالمئة.