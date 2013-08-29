سامسونغ تتخلى عن البلاستيك في صناعة هواتفها القادمة

تعتزم شركة "سامسونغ" تغيير المواد المعتمدة عليها في تصنيع الهيكل الخارجي لهواتفها الذكية، حيث تعتمد الشركة الكورية الجنوبية على مواد بلاستيكية مثل ألواح "البولي كربونيت" في صنع أجهزتها.

وأشار تقرير لموقع ET news الإخباري الكوري الجنوبي، إلى أن "سامسونغ" تنوي الاعتماد على المعدن في صنع الهيكل الخارجي للهواتف الذكية التي تطرحها في سلسلة "غالاكسي" بدلاً من البلاستيك المقاوم للصدمات.

وتدرس الشركة الكورية الجنوبية عدة خيارات بديلة للبلاستيك إلى جانب المعدن مثل ألياف الكربون التي بدأت تدخل بقوة في العديد من الصناعات حول العالم، وتصنع شركة لينوفو الصينية حواسب محمولة من ألياف الكربون وتطرحها في سلسلة أجهزة تدعى Carbon.

وسبقت "سامسونغ" شركات عديدة في التحول من البلاستيك إلى المعدن في صنع هواتفها، مثل "آبل" التي استخدمت الفولاذ غير القابل للصدأ في "آيفون 4 إس" والألومنيوم في صنع هيكل الهاتف "آيفون 5" و"إتش تي سي" التي صنعت هيكل هاتفيها "إتش تي سي وان" و"إتش تي سي وان ميني" من الألومنيوم.

هذا، وكشف التقرير الإخباري الكوري الجنوبي أن "سامسونغ" بدأت فعلياً في اختبار عدد من المواد لتختار الأفضل بينها، كما بدأت في اختبار عدد من التصميمات الجديدة لتطبقها في هواتفها الذكية القادمة بداية من العام المقبل.

وزعم التقرير أن هاتف غالاكسي إس 5 سيكون أول الهواتف الذي يحظى بأحد التصميمات الجديدة، كما سيحظى بهيكل مصنوع من مادة مختلفة عن البولي كربونيت التي صنع منها غالاكسي إس 4.

يُذكر أن تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى إمكانية استخدام مادة أخرى غير البلاستيك في صنع "غالاكسي نوت 3"، وهو ما لم تؤكده بعد الشركة الكورية الجنوبية التي تستعد للكشف عن الهاتف اللوحي في الرابع من سبتمبر المقبل.