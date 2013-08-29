سكايب تعمل على تقنية إجراء مكالمات فيديو ثلاثية الأبعاد

كشفت شركة "مايكروسوفت"، المالكة لخدمة المحادثة "سكايب"، الأربعاء، أنها تعمل حالياً على مشروع لتطوير تقنية خاصة لدعم مكالمات الفيديو ثلاثية الأبعاد، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

جاء هذا في مقابلة للـ"بي بي سي" مع نائب رئيس "سكايب" لدى "مايكروسوفت" مارك جيلِّت، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الخدمة، حيث أبلغ جيلِّت القناة بأن مختبرات "سكايب" تعمل منذ مدة على تطوير تقنية تتيح إجراء مكالمات فيديو ثلاثية الأبعاد اعتماداً على أجهزة التقاط وعرض توفر هذه التقنية.

وتعتقد الشركة، وفقاً لجيلِّت، على الرغم من توافر شاشات عرض ثلاثية الأبعاد الآن، فإنه ما زال هناك الكثير من العمل يجب أن ينجز قبل الحصول على أجهزة تتيح التقاط الفيديو ثلاثي الأبعاد، ذلك أن الحصول على كاميرات متعددة تستطيع التقاط فيديو ثلاثي الأبعاد للمكالمات المباشرة، يحتاج إلى الكثير من الجهد.

وأوضح جيلِّت لـ"بي بي سي" أن لدى "سكايب" فريقها التقني الذي يعمل على تطوير هذه التقنية في مختبراتها الخاصة، لكنها تحتاج إلى النظام العتادي القادر على دعمها قبل طرحها للمستخدمين.

وفي مقالة الـ"بي بي سي"، قال جيلِّت إن "سكايب" تتطلع على المدى القريب إلى إجراء تحسينات محددة أكثر على الخدمة، مثل جلب مكالمات الفيديو بالدقة الكاملة (1080 بكسل).

وعن موعد طرح التقنية القادرة على إجراء مكالمات الفيديو ثلاثية الأبعاد، أشارت الشركة إلى أن الوقت ما زال طويلاً، دون أن تذكر جدولاً زمنياً محدداً لإطلاقها.