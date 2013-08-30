هواوي تزيح الستار عن الهاتف Honor 3 المقاوم للمياه

أزاحت شركة "هواوي" الستار عن الهاتف الذكي الجديد Honor 3، وهو الهاتف الذي يعد الجيل الثالث من سلسلة هواتف Honor التي أطلقت الشركة الصينية أولى الهواتف فيها عام 2011.

ويملك الهاتف شاشة قياس 4.7 بوصة بدرجة وضوح 720×1280 بكسل، مدعومة بالمعالج K3V2E رباعي النواة من تطوير شركة HiSilicon المملوكة لشركة "هواوي"، والذي يعمل بسرعة 1.5 جيجاهرتز.

ودعمت "هواوي" هاتفها الذكي الجديد بذاكرة تخزين عشوائي سعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت مع منفذ لتوسيع سعة الذاكرة عبر بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD.

وتبلغ دقة الكاميرا الخلفية في الهاتف Honor 3 الذكي الجديد 13.1 ميجابيكسل، وهي الكاميرا المزودة بمستشعر Exmor RS وفلاش ضوئي من نوع LED مما يجعلها مناسبة للتصوير في ظروف الإضاءة الضعيفة، أما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 1 ميجابيكسل.

وسوف يعمل الهاتف ببطارية بسعة 2230 ميلي أمبير/ساعة، وسيزود بنسخة "أندرويد 4.2.2، والإصدار 1.6 من واجهة المستخدم Emotion التي تطورها الشركة الصينية.

وزودت "هواوي" الهاتف الذكي الجديد بمعيار IP57 مما يجعله مقاوماً للمياه والغبار، ومنافساً لعدد من الهواتف الذكية المقاومة للمياه التي تم الكشف عنها مؤخراً، مثل هاتف "سامسونغ غالاكسي إس 4 أكتيف" وهواتف "سوني" سواء "إكسبريا Z" أو "إكسبريا ZR" أو "إكسبريا Z الترا".

ويدعم الهاتف Honor 3 كذلك تقنية الإرسال عبر الأشعة الحمراء مما يجعله مناسباً للعمل كوحدة تحكم لأكثر من ثلاثة آلاف نوع من الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك أجهزة التلفاز.

وتعتزم "هواوي" طرح الهاتف Honor 3 في الأسواق الصينية أولاً مقابل 310 دولارات أميركية، كما سيطرح في بعض الأسواق العالمية تحت اسم Glory 3 إلا أن الشركة لم توضح أي معلومات حول موعد توفره في بقية الأسواق.