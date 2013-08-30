Oppo الصينية تطور عدسات مستقلة للهواتف الذكية

أعلنت شركة Oppo عزمها إنتاج ملحقات لتعزيز قدرة الهواتف الذكية على التقاط الصور وتسجيل الفيديو، وذلك عبر عدسات مستقلة ستطرحها الشركة الصينية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع Weibo الصيني، أن العدسات المستقلة تلك ستبلغ دقتها 16 ميجابكسل، وتتمتع بقدرة تقريب بصري حتى 15 مرة.

وتعتمد العدسات على مستشعر سوني CMOS المزود بتقنية تثبيت الصورة البصرية OIS، كما ستدعم العدسات إمكانية الاتصال بالهواتف الذكية عبر تقنية اتصالات المدى القصير NFC أو "الواي فاي"، إضافة إلى إمكانية تزويدها ببطاقة ذاكرة.

وستتوافر عدسات Oppo المستقلة في نسختين مختلفتين في الحجم، الأصغر تملك قدرة تقريب بصري حتى 10 مرات، والأكبر تملك قدرة تقريب بصري حتى 15 مرة.

ولم تكشف الشركة الصينية عن أي معلومات أخرى حول بقية مواصفات تلك العدسات أو ثمنها أو موعد طرحها في الأسواق، إلا أن بعض التقارير المحلية الصينية تشير إلى أن الشركة قد تكشف عنها للجمهور في مؤتمرها يوم 23 سبتمبر للكشف عن الهاتف N1.

الجدير بالذكر أن سوني اعتمدت على المستشعر CMOS لتطور هي الأخرى عدسات مستقلة يمكن تثبيتها بالهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وiOS، وهي العدسات التي تنوي الكشف عنها قريباً.