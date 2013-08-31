"إل جي" تكشف عن حاسب شخصي يتميز بشاشة تدعم معيار 21:9

كشفت شركة "إل جي" اليوم الجمعة، عن عزمها عرض حاسب شخصي جديد من نوع "الكل-في-واحد"، وذلك خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية IFA 2013 المزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين في 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتميز الحاسب الشخصي المرتقب عن غيره بأن شاشته تأتي بمعيار 21:9 وتعمل بتقنية IPS، حيث قالت الشركة الكورية إن هذا النوع من الشاشات سوف يغير من سوق الحاسبات الشخصية.

وأضافت "إل جي" أنها تعتزم، خلال معرض IFA 2013، الكشف عن ثلاثة طرازات من الشاشات ذات المعيار 21:9 والتي تعمل بتقنية IPS، وهي 29EA73، و 29EB73، و 29MA73، حيث تمنح هذه الشاشات المستخدمين مجموعة من الخيارات التي توسع مفهوم تعدد المهام وتحسن تجربة الترفيه، حسب قولها.

ويعمل "IPS 21:9 UltraWide All-in-One PC" وهو الاسم الذي يحمله الحاسب المرتقب، بنظام "ويندوز 8"، ويأتي بشاشة قياسها 29 بوصة تتميز بدعم وظيفة "صورة-في-صورة" التي تتيح للمستخدم مشاهدة التلفاز أثناء تصفح الإنترنت.

وبحسب الشركة، سيكون الجهاز الحل المثالي لمحبي الألعاب بفضل شاشته العريضة وبفضل معالج الرسوميات القوي من نوع Nvidia Gerforce GT 640M، هذا بالإضافة إلى أنه يأتي مجهزًا بموالف تلفزيون، ليدعم عرض القنوات التلفزيونية.

يُذكر أن الشركة لم تفصح عن باقي مواصفات الحاسب الشخصي المرتقب، ولكنها ستقوم بعرضها خلال المعرض الأسبوع القادم.