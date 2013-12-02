سامسونغ تطلق "جالاكسي نوت 3" باللونين الأحمر والذهبي

أعلنت شركة "سامسونغ"، اليوم الاثنين، رسمياً عن إطلاق نسخ باللونين الأحمر والذهبي من هاتفها اللوحي الحديث "جالاكسي نوت 3"، بعد ورود أنباء عن عزم الشركة القيام بهذه الخطوة بداية العام المقبل 2014.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان لها إن "جالاكسي نوت 3" الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي، يأتي الآن باللونين الأبيض والأسود مع إطار جانبي باللون الذهبي، إلى جانب نسخة باللون الأحمر، مضيفةً أن هذه الألوان تأتي لتضاف إلى خيارات الأبيض والأسود والوردي المتوافرة حالياً في الأسواق.

يُذكر أن الشركة قد قامت نهاية سبتمبر الماضي بإطلاق نسخة باللون الذهبي من أحدث هواتفها الذكية "جالاكسي إس 4"، وذلك بعد أيام من كشف شركة "آبل" الأميركية عن أول هاتف "آيفون" يحمل نفس اللون.

هذا وقد كانت سامسونغ طرحت الهاتف "جالاكسي نوت 3" في سبتمبر الماضي، وهو الهاتف الذي يملك شاشة قياس 5.7 بوصة تعمل بالدقة الكاملة (1080p)، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت، وبطارية 3200 ميلي أمبير/ساعة.

وبالنسبة للنسخ الجديدة التي أعلن عنها اليوم، قالت سامسونغ إن النسخة البيضاء بالإطار الذهبي ستكون متوافرة مبدئياً في السوق الصينية، وذلك ابتداءً من اليوم، على أن يتم إطلاق باقي الألوان في الأسواق العالمية، وبحسب حضورها فيه.