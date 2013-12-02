مبيعات قياسية عبر الإنترنت في عيد الشكر والجمعة السوداء

سجلت الولايات المتحدة الأميركية حجم مبيعات قياسي عبر الإنترنت، وخاصة عبر الأجهزة الذكية خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، الموافقين لعيدي الشكر والجمعة السوداء، والذي بلغ إجمالي 2.99 مليار دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن Adobe Digital Index 2013 أن حجم المبيعات عبر الإنترنت خلال عيد الشكر الأميركي وصل إلى 1.06 مليار دولار أميركي، فيما وصل خلال يوم الجمعة السوداء إلى 1.93 مليار دولار أميركي.

وارتفع معدل الشراء عبر الإنترنت على أساس سنوي خلال يوم عيد الشكر الأميركي إلى 18%، وخلال يوم الجمعة السوداء، والذي يشهد تخفيضات كبيرة على السلع، إلى 30%.

وأشارت البيانات الصادرة حول عمليات الشراء من الإنترنت خلال اليومين إلى أن معدل الشراء باستخدام الأجهزة الذكية وصل إلى 24.2%، حيث تم الشراء باستخدام الحواسب اللوحية بنسبة 15.6% وباستخدام الهواتف الذكية بنسبة 8.6%.

ويعد استخدام الأجهزة الذكية في الشراء خلال يومي عيد الشكر والجمعة السوداء في أميركا هذا العام، هو الأكبر على الإطلاق، حيث سجلت نسبة نمو سنوية لاستخدام تلك الأجهزة في إتمام عمليات الشراء بنحو 118%.

وكانت للأجهزة الذكية العاملة بنظام iOS حصة كبيرة من الاستخدام للشراء عبر الإنترنت، حيث تم استخدامها لشراء منتجات بنحو 543 مليون دولار أميركي، بواقع 417 مليون دولار باستخدام حواسب "آيباد" و126 مليون دولار باستخدام هواتف "آيفون".

وفي المقابل، استخدمت الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" لشراء منتجات بقيمة 148 مليون دولار أميركي، وعلى عكس أجهزة "آبل" تم استخدام الهواتف الذكية بمعدل أكبر، وذلك لشراء منتجات بقيمة 106 ملايين دولار، مقابل شراء منتجات بقيمة 42 مليون دولار أميركي باستخدام الحواسب اللوحية العاملة بنظام التشغيل الذي تطوره "غوغل".

يذكر أن بيانات "أدوبي" تم استنتاجها من 400 مليون زيارة إلى أكثر من ألفي موقع إلكتروني أميركي لبيع المنتجات عبر الإنترنت، خلال يومي عيد الشكر والجمعة الأسود الماضيين.