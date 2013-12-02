نوكيا تعتزم الكشف عن الهاتف "لوميا 929" بنهاية ديسمبر

تعتزم شركة "نوكيا" إزاحة الستار عن هاتفها الذكي الجديد "لوميا 929" قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وهو الهاتف الذي سوف يعمل بنظام "ويندوز فون" وينافس في فئة الأجهزة عالية المواصفات.

وبدأت بعض مواقع التجارة الإلكترونية، ومنها "أمازون" في التأكيد على توافر بعض الملحقات الخاصة بالهاتف الذكي "لوميا 929" في 20 ديسمبر المقبل، حيث يتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف الجديد قبل هذا الموعد.

وينتظر أن يضم الهاتف "لوميا 929" شاشة بقياس 5 بوصة بدقة Full HD، وأن تدعمه الشركة الفنلندية بمعالج "سنابدراجون 800" رباعي النواة من "كوالكوم".

وتنوي "نوكيا" توفير هاتفها الذكي الجديد بكاميرا خلفية بتقنية "بيور فيو" تبلغ دقتها 20 ميغابيكسل، لينافس إلى جانب هاتفيها "لوميا 1020" المزود بكاميرا بدقة 41 ميغابيكسل و"لوميا 1520" المزود بكاميرا 20 ميغابيكسل، في سوق هواتف الكاميرا.

وأشارت تسريبات حول الهاتف أنه سوف يزود ببطارية سعة 2510 ميلي أمبير/ساعة وبذاكرة وصول عشوائي تبلغ 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 غيغابايت، وسيملك إمكانية توسعة ذاكرة التخزين عبر بطاقة خارجية من نوع "ميكرو إس دي".

ولم تكشف "نوكيا" عن موعد محدد لطرح هاتفها في الأسواق أو أسماء الأسواق التي ستحصل عليه أولاً، إلا أن بعض الصور التي سربت للهاتف أظهرت أن شركة "فريزون" الأميركية ستوفر الهاتف أولاً في الولايات المتحدة.

يذكر أن "نوكيا" كانت قد أطلقت قبل أيام قليلة هاتفا جديدا في سلسلة "لوميا" وهو الهاتف "لوميا 525"، كما تعمل الشركة حالياً على تطوير هاتفين مزودين بنظام "ويندوز فون 8.1" لطرحهما في 2014.