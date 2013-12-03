"واتساب" تحدث تطبيقها لنظام "آي أو إس"

قامت خدمة التراسل الفوري "واتساب"، أمس الاثنين، بتحديث التطبيق الخاص بها لـ"آي أو إس" (iOS)، النظام المُشغل للأجهزة المحمولة التابعة لشركة "آبل" الأميركية، حيث كان أبرز ما جلبه التحديث إعادة تصميم التطبيق ليتوافق مع واجهة المستخدم الجديدة التي جاء بها الإصدار السابع من النظام.

ويجلب التحديث الذي يحمل الرقم 2.11.5 أيضًا، إلى جانب واجهة المستخدم الجديدة، قوائم للبث، تمكن المستخدمين من التواصل مع زملاء العمل والدراسة والأصدقاء عن طريق إرسال رسالة إلى عدد من الأشخاص في آن واحد.

وتضمن تطبيق "واتساب" الجديد تحسينًا لميزة مشاركة المواقع، حيث أصبح بالإمكان عرض الخرائط ثلاثية الأبعاد، وإخفاء الأماكن، والبحث عنها، كما تضمن أصوات تنبيه للإشعارات جديدة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام نفس حجم الخط المعد مسبقًا على الهاتف، وغيرها من المزايا.

يُذكر أن مستخدمي خدمة "واتساب" على نظام "آي أو إس"، قادرون الآن على الحصول على التحديث الجديد من متجر "آيتونز"، مع العلم أن التطبيق يأتي بحجم 18.5 ميغابايت، ويتطلب وجود الإصدار 4.3 وما فوق من النظام.