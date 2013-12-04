باحثون يطورون برمجية تنتقل بين الحواسب عبر الهواء

كشف باحثون في معهد فراونهوفر الألماني للأنظمة المدمجة وتقنيات الاتصالات عن نموذج لبرمجية خبيثة يمكنها الانتقال بين أجهزة الحواسب غير المتصلة ببعضها عبر الهواء.

وأوضح الباحثون أن البرمجية الخبيثة تستخدم إشارات الصوت غير المسموعة الصادرة عن الحواسب والسارية في الهواء للانتقال بين الحواسب القريبة من بعضها، مستخدمة مكبرات الصوت وأجهزة إدخال الصوت القياسية الموصولة في تلك الحواسب، بحسب تقرير إخباري، الأربعاء.

ونجح الباحثون بالمعهد الألماني في استخدام البرمجية في نقل بيانات من حاسب مصاب بتلك البرمجية الخبيثة إلى حاسب آخر على مسافة 65 قدماً، وذلك دون توصيل الجهازين بشبكة واحدة.

ويؤكد باحثو معهد فراونهوفر أن البرمجية الخبيثة قادرة على الانتقال ونقل البيانات بين الأجهزة عبر مسافات أكبر من 65 قدما، وذلك عبر تكرار الإشارات الصوتية غير المسموعة.

وكان الهدف الرئيسي من التجربة هو نقل البيانات عبر الصوت بين الأجهزة تحت الماء، إلا أن الباحثين قاموا بنقل التجربة إلى خارج الماء واستخدموا حواسب عادية لاختبار قدرة البرمجية الخبيثة على الانتقال بين الأجهزة غير المتصلة ببعضها.

ودفع نجاح التجربة، في استغلال فجوات الهواء والإشارات الصوتية غير المسموعة للانتقال بين الحواسب، الباحثين للتأكيد على أن تلك البرمجية تملك قدرة على الوصول إلى أنظمة الحوسبة المعزولة والشبكات المؤمنة بطرق غير تقليدية.

وتواجه البرمجية مشكلة في نقل الملفات ذات الأحجام الكبيرة، وذلك بسبب معدل نقل البيانات المنخفض الذي يفرضه استخدام الإشارات الصوتية، إلا أنها قابلة للبرمجة لاستهداف ملفات أو بيانات تتميز بصغر حجمها مثل معلومات الولوج إلى الحاسب أو أرقام الحسابات البنكية المسجلة على الجهاز المصاب.

يذكر أن الباحثين في المعهد الألماني وفروا مجموعة من الحلول التي يمكن استخدامها لمواجهة تلك البرمجية، منها استخدام مرشحات الصوت في أجهزة الصوت الموصولة بالحواسب، وذلك لمنع الاشارات عالية التردد من نقل البيانات.