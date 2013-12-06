شركة لأمن الإنترنت تعثر على مليوني كلمة مرور مسروقة

عثر خبراء في أمن الإنترنت على حوالي مليوني كلمة مرور سُرقت من مستخدمي مواقع إلكترونية عالمية منها فيسبوك وجوجل وياهو.

وقال الخبراء بفريق سبايدر لابس بشركة "ترست ويف" لأمن الإنترنت إنهم عثروا على كلمات المرور أثناء فحص خادم للإنترنت في هولندا، وأضافوا أن خادم الإنترنت المعروف باسم (بوني بوتنت) يستخدمه متسللون للتحكم في شبكة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر المخترقة، وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن الضحايا من الولايات المتحدة وألمانيا وسنغافورة وتايلاند وبلدان أخرى.

وأبلغت الشركة رويترز يوم الأربعاء بأنها أبلغت نتائجها لأكبر المواقع بين أكثر من 90 ألف موقع إلكتروني ومزود لخدمات الإنترنت عثرت على كلمات المرور الخاصة بمستخدمين بها على خادم الإنترنت الهولندي.

وتشمل البيانات المسروقة أكثر من 326 ألف حساب على موقع فيسبوك و60 ألف حساب بموقع جوجل وأكثر من 59 ألفاً بموقع ياهو وحوالي 22 ألف حساب على تويتر.

وصرّح ممثلون لفيسبوك وتويتر بأن الشركتين غيّرتا كلمات المرور للمستخدمين المتضررين. ورفض متحدث باسم جوجل التعقيب ولم يتسنّ الوصول إلى ممثلين لياهو للحصول على تعليق.

وأوضح فريق سبايدر لابس أنه اتصل بالسلطات في هولندا وطلب منها مصادرة الخادم (بوني بوتنت).