مايكروسوفت تطلق إصدارا جديدا لتطبيق سكايب على نظام iOS

أعلنت "مايكروسوفت" عن تحديث تطبيق "سكايب" لنظام iOS، وهو التحديث الذي شمل نسختي التطبيق سواء لهاتف "آيفون" الذكي أو لحاسب "آيباد" اللوحي.

وحصل الإصدار رقم 4.15 من تطبيق "سكايب" لنظام تشغيل أجهزة "آبل" الذكية على تصميم جديد لصفحة كتابة بيانات الدخول إلى خدمة المحادثات، وذلك لتسهل على المستخدم الدخول باستخدام حسابه على "سكايب" أو على "مايكروسوفت".

وأوضحت الشركة الأميركية أنها قامت بتحسينات في الإصدار الجديد من تطبيق خدمة المحادثات عبر الإنترنت خاصتها وسدت بعض الثغرات به، بما يضفي سرعة على أداء التطبيق.

وحدثت "مايكروسوفت" تصريح استخدام "الميكرفون" للأجهزة العاملة بنظام iOS7، مما يضمن إمكانية استخدام الميكرفون في المكالمات الصوتية ومحادثات الفيديو عبر التطبيق دون مشاكل على الهواتف والحواسب اللوحية العاملة بنظام التشغيل الجديد.

ويتوافر الإصدار 4.15 من تطبيق "سكايب" على متجر تطبيقات "آب ستور" مجاناً بنسختيه سواء تلك النسخة المخصصة لهواتف "آيفون" وحجمها 29.7 ميجابايت، أو النسخة المخصصة لحواسب "آيباد" وحجمها 30.6 ميجابايت.