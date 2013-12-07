تطبيق لنظام "أندرويد" يجمع بيانات مستخدميه سراً ويبيعها

كشفت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية (FTC) عن تطبيق مجاني لنظام "أندرويد" ينتهك خصوصية مستخدميه بجمع بياناتهم الشخصية سراً ومشاركها مع أطراف أخرى دون موافقتهم.

وكانت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية تلقت شكوى تفيد بأن تطبيق Brightest Flashlight، المطور من قبل GoldenShores، ينتهك خصوصية مستخدميه، لتقوم بالتحقيق في الشكوى وتكتشف صحتها.

وأوضحت اللجنة أن GoldenShores انتهكت خصوصية مستخدمي التطبيق Brightest Flashlight خاصتها، وذلك عبر جمع بيانات الهوية والموقع لملايين من المستخدمين مستغلة الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات عند الموافقة على تثبيته.

وأضافت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية، في بيان رسمي، البيانات التي جُمعت من التطبيق تم بيعها إلى شبكات وشركات إعلانية دون موافقة أو علم المستخدمين.

ويستخدم تطبيق Brightest Flashlight، الذي يتيح للمستخدم التحكم في مصادر الضوء في أجهزته العاملة بنظام "أندرويد" وتحويل الفلاش الضوئي إلى مصباح للإنارة، ما يتجاوز 50 مليون مستخدم، حيث يتوافر التطبيق مجاناً على متجر "غوغل بلاي".

ومن جانبها، قالت جيسيكا ريتش، مديرة مكتب حماية المستهلك في اللجنة الأميركية، إن التطبيق ترك مستخدميه في "ظلام" حول كيفية استخدام المعلومات التي يتم جمعها عنهم، مضيفة أن مطوري التطبيقات – خاصة المجانية - عليهم توفير خيارات حقيقية للمستخدمين يستطيعون من خلالها الموافقة أو الرفض على مشاركة البيانات الخاصة بهم.

هذا، وأكدت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية أنها توصلت لتسوية مع GoldenShores تفيد بضرورة منح المستخدمين مزيداً من السيطرة على ما يحدث لبياناتهم التي يتم جمعها عبر التطبيقات التي تطورها.

يذكر أن صفقة التسوية بين GoldenShores واللجنة الأميركية تضمنت أيضاً حذف جميع البيانات التي جمعها تطبيق Brightest Flashlight سابقاً، إضافة إلى إعادة صياغة سياسة الخصوصية الخاصة بتلك التطبيقات لتوضيح طريقة تعامل الشركة مع بيانات مستخدمي تطبيقاتها.