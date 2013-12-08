انقطاع "واتس آب" 4 ساعات يؤثر على 300 مليون

أعلنت الشركة المطورة لتطبيق "واتس آب" الشهير، استعادة الخدمة بالكامل، بعد أن شهدت انقطاعاً دام لمدة 4 ساعات فجر الأحد.

وكانت الشركة قد أعلنت عبر حسابها على "تويتر" عن خلل في خدمتها تأثر به معظم المستخدمين في كافة أنحاء العالم.

وأكدت الشركة استعادة الخدمة بشكل كامل بعد مضي أربع ساعات من الخلل، ولكنها لم تقدم أي تفسير فني للخلل الحادث.

ويعد "واتس آب" التطبيق الأشهر في تبادل الرسائل حول العالم، رغم أن عمر الخدمة لا يتعدى 4 سنوات.

ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق 300 مليون شخص، ويجتذب شهريا 14.6 مليون مستخدم جدد شهريا، بنسبة زيادة 233 في المائة سنويا.

وارتفع عدد الرسائل المتبادلة يوميا عبر الخدمة من مليارين إلى 10 مليارات رسالة.