Smarty Ring خاتم ذكي متصل بالهواتف والحواسب اللوحية

يسعى مصممون من الهند إلى الحصول على التمويل المادي اللازم لبدء الإنتاج التجاري لخاتم ذكي يمكن توصيله بالهواتف الذكية والحواسب اللوحية العاملة بنظامي iOS وأندرويد عبر تقنية البلوتوث.

وأطلق المصممون حملة على منصة indiegogo، المتخصصة في جمع الدعم المادي اللازم للمشاريع الناشئة، بهدف الحصول على مبلغ 40 ألف دولار أميركي لتطوير الخاتم الذكي Smarty Ring.

وأوضح مصممو الخاتم الذكي أنه يرتبط مع الأجهزة الذكية عبر تقنية بلوتوث 4.0، ويضم شاشة من نوع LED لإظهار التنبيهات الواردة من أجهزة المستخدمين.

ويمكِّن الخاتم مستخدميه من الحصول على تنبيهات بآخر المكالمات أو الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني الواردة على أجهزتهم، إضافة إلى تنبيهات بوجود مشاركات جديدة على الشبكات الاجتماعية مثل "فيسبوك" و"تويتر".

كما يمتلك خاتم Smarty Ring إمكانية التنبيه بوجود رسائل جديدة واردة على برامج المحادثات مثل "سكايب" أو "هانج آوت"، والتنبيه بالكمية المتبقية في طاقة البطارية، وإظهار التوقيت المحلي للبلد المتواجد فيه المستخدم.

وأشار مصممو الخاتم إلى أنه يعمل كوحدة تحكم عن بعد في الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، حيث يمكن استخدامه للرد أو رفض المكالمات الواردة، أو التحكم في الكاميرا وتشغيل زر الالتقاط، أو التحكم في الموسيقى، أو تغيير أوضاع الهواتف.

وأكد المصممون أن Smarty Ring يملك ميزة فريدة تتيح للمستخدم تشغيل صوت الجرس في هاتفه في حال فقدانه، وذلك لسهولة العثور عليه، كاشفين أن صوت الجرس يعمل حتى في حالة تشغيل الوضع الصامت في الجهاز النقال.

ويدعم الخاتم الذكي الشحن اللاسلكي، ويعتزم مصممو Smarty Ring تزويد الخاتم ببطارية سعة 22 ميلي أمبير/ساعة، مؤكدين أنها تعمل لنحو 24 ساعة متواصلة.

كما وعد مصممو الخاتم بطرح الخاتم في السوق بعدة مقاسات مختلفة، بالإضافة لتوفير تطبيق للأجهزة الذكية يسهل على المستخدم إدارة الخاتم وتحديد نوعية التنبيهات التي يريد ظهورها على Smarty Ring.