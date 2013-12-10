"فيسبوك" يمكّن مستخدميه من استرجاع أهم أحداث 2013

أطلق موقع "فيسبوك" صفحة تتيح لمستخدميه استرجاع أهم الأحداث والشخصيات والأماكن واللحظات التي حظيت بأهمية كبرى على الشبكة خلال عام 2013.

وأوضح "فيسبوك" عبر صفحة Year in Review، أن أكثر النقاشات على الشبكة الاجتماعية خلال عام 2013 كانت تتعلق بالبابا فرانسيس، الذي تم تنصيبه بابا للفاتيكان في مارس الماضي.

وأضاف أن النقاشات الأخرى الأكثر نشاطاً على الشبكة كانت تتمحور حول الانتخابات، والمولود الملكي (أي ابن الأمير وليام وكايت)، والأعاصير، ورقصة هارلم شيك، والفيضانات، ومايلي سايرس، وماراثون بوسطن، وسباق فرنسا للدراجات وأخيراً نيلسون مانديلا.

وأتاح الموقع الاجتماعي للمستخدمين في بلدان محدودة حول العالم، معرفة النقاشات الأكثر نشاطاً بين المستخدمين في المنطقة المحيطة بهم. وهذه الخاصية متاحة لدول أميركا والمملكة المتحدة وإسبانيا وسنغافورة وبولندا والمكسيك وإيطاليا والهند وهونج كونج وفرنسا وألمانيا وكندا والبرازيل وأستراليا.

وفي الولايات المتحدة جاءت النقاشات حول مسابقة "سوبر بول" لكرة القدم الأميركية في المرتبة الأولى، فيما حلت الأزمة السورية في المرتبة الرابعة في قائمة أكثر المواضيع المناقشة في 2013.

أهم الأحداث الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين

وفي سياق آخر، أشار "فيسبوك" أن أكثر الأحداث الاجتماعية التي قام مستخدموه بمشاركاتها مع الأصدقاء هي الإعلان عن وجود علاقة جديدة أو الخطوبة أو الزواج.

وجاء الحديث عن الرحلات في المرتبة الثانية من حيث أكثر النشاطات الاجتماعية مشاركة على "فيسبوك"، تلاه الانتقال من سكن إلى أخر، ثم إنهاء العلاقات.

كما وفر "فيسبوك" لمستخدميه إمكانية استرجاع أهم اللحظات الخاصة بهم خلال عام 2013، حيث يظهر لكل مستخدم أهم المشاركات والصور واللحظات التي جمعته مع بقية أصدقائه على الشبكة الاجتماعية.

ويستطيع مستخدمو موقع "فيسبوك" التعرف على أهم ما جاء من أحداث على الشبكة الاجتماعية أو على حسابهم الشخصي عبر الدخول إلى صفحة facebookstories.com/2013، والمتوافرة بعدة لغات منها الفرنسية والإسبانية، ولكن دون دعم للغة العربية.