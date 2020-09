يوتيوب يكشف عن أكثر مقاطع الفيديو رواجاً في 2013

أعلن "يوتيوب" عن أكثر مقاطع الفيديو رواجاً على الموقع خلال العام الجاري على مستوى العالم، كما أطلق قناة يوضح من خلالها أهم لحظات 2013 في المنطقة العربية.

وكشفت "يوتيوب" عن قائمتين على المستوى العالمي والعربي هما أكثر مقاطع الفيديو الموسيقية رواجاً، وأكثر المقاطع رواجاً خلال 2013، وتضم قائمة أكثر المقاطع رواجاً الفيديوهات التي كانت موضوع حديث مستخدمي الموقع وحظيت بإعجاب مجموعة كبيرة منهم.

وتربع فيديو (Ylvis – The Fox.. What Does the Fox Say) على رأس قائمة أكثر مقاطع الفيديو رواجاً من قبل مستخدمي يوتيوب في 2013، متجاوزاً حاجز 276 مليون مشاهدة منذ إطلاقه للمرة الأولى في شهر سبتمبر الماضي.

وجاء فيديو رقصة "هارلم شيك" النسخة الخاصة بالجيش النرويجي ((Harlem Shake (original army edition) في المرتبة الثانية بحجم مشاهدات تجاوز 95 مليون مشاهدة، ثم الفيديو الفكاهي (How Animals Eat Their Food) بما يزيد على 88 مليون مشاهدة.

وحل مقطع التقليد (Chatroulette Version)، لأغنية Wrecking Ball للمطربة الأميركية مايلي سايرس في المرتبة الرابعة، يليه فيديو (baby&me / the new evian film) في المرتبة الخامسة.

أكثر مقاطع الفيديو الموسيقية رواجاً عالمياً في 2013

وفي المقابل، جاء مقطع فيديو أغنية "جنتلمان" للمغني الكروي الجنوبي PSY في المرتبة الأولى بقائمة أكثر مقاطع الفيديو الموسيقية رواجاً وذلك بعد تجاوز عدد المشاهدات حاجز 599 مليون مشاهدة، ويليها أغنيتا مايلي سايروس (Wrecking Ball) و(We Can’t Stop) في المرتبتين الثانية والثالثة بحجم مشاهدات يزيد على 398 مليون مشاهدة و305 مشاهدات على الترتيب.

وحصدت المرتبة الرابعة أغنية كاتي بيري (Rora)، تليها أغنية بينك (Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess) في المرتبة الخامسة، وأغنية روبن ثيكي (Blurred Lines ft. T.I., Pharrell) في المركز السادس، ثم أغنية ريهانا (Stay ft. Mikky Ekko) في المرتبة السابعة.

المقاطع الأكثر رواجاً عربياً في 2013

وعلى المستوى العربي تصدر فيديو جلسات وناسة جميلة طيني ورور قائمة المقاطع الأكثر رواجاً في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2013 بعدد مشاهدات تجاوز 13 مليون مشاهدة.

وجاء في المرتبة الثانية مقطع فيديو حلقة تجارب الأداء في برنامج "آراب آيدول" للمتسابقة رغد الجابر، يليه فيديو لبرنامج "إيش اللي" السعودي بعنوان "راب الزوجات" بالمركز الثالث، ثم فيديو لمقابلة حلا الترك في المدرسة في المركز الخامس.

وفي المركز السادس حلّ فيديو مفترق طرق لقناة "خمبلة"، ويليه فيديو "وش تحس بوه" لقناة صاحي، ثم فيديو بارتي يا عيال (أبوسروال وفانيلة)، يليه فيديو لأولى حلقات الموسم الأخير لبرنامج البرنامج للإعلامي باسم يوسف، ثم فيديو مسامير – ثلاثة وثلاثين، وفي المركز العاشر فيديو "ماذا تعرف عن الزنوبة الطائرة؟" لقناة "شارع خرابيش".

المقاطع الموسيقية الأكثر رواجاً عربياً في 2013

أما موسيقياً فجاء فيديو كليب "إليسا – أسعد واحدة" بالمركز الأول في قائمة المقاطع الموسيقية الأكثر رواجاً في 2013 بالمنطقة العربية، يليها أغنية الثلاثي كارمن سليمان ودنيا بطمة ويوسف عرفات (عظمة على عظمة)، ثم أغنية "يا غالي" لنانسي عجرم، يليها فيديو أغنية "قصة شتا" لدنيا سمير غانم.

وفي المركز الخامس جاء مقطع "ذهب ذهب" لوليد شامي، يليه أغنية "مشاعر" لشيرين، ثم "حكاية ناي" لصلاح الزدحلي، ثم "الليلة" لعمرو دياب، يليه فيديو أغنية مريام فارس وفلو ريدا في "كوك ستديو"، وفي المركز العاشر أغنية "يا عيونه" لعبدالمجيد عبدالله.

القنوات الأكثر رواجاً عربياً في 2013

وتصدرت قناة "البرنامج" قائمة القنوات التي حصدت أكبر حصة من إجمالي المشاركات خلال عام 2013 بالمنطقة العربية، يليها قناة "آراب أيدول"، ثم قناة "إيش اللي"، تليها قناة "تمسحلي"، ثم "صاحي"، ثم "مباشر اليوم السابع"، ثم "دحومي999″، ثم "جيو بالعربي"، ثم "خرابيش"، وأخيرا "عمرو دياب".