"موزيلا" تُطلق متصفح "فايرفوكس 26" لبعض أنظمة التشغيل

أطلقت شركة "موزيلا" Mozilla أمس الثلاثاء المتصفح "فايرفوكس 26"، بشكل رسمي، وذلك لأجهزة "ويندوز" و"ماك" و"لينوكس" و"أندرويد".

وجلب تحديث المتصفح معه، بالنسبة لأجهزة الحاسب الشخصي، إضافات عديدة، في مقدمتها ميزة "النقر للتشغيل" Click to Play، والتي تعني أن المتصفح يقوم بتحميل "برامج جافا الإضافية" Java plugins فقط عند نقر المستخدم لتشغيلها.

يذكر أن المتصفح كان سابقاً يقوم بتحميلها تلقائياً عندما يقوم الموقع بطلبها، مع إمكانية ضبط هذه الميزة وإيقافها عند رغبة المستخدم بذلك.

وفيما يخص نسخة المتصفح على "أندرويد"، قامت الشركة بإعادة تصميم شاشة البداية التي تظهر للمستخدم عند إقلاع التطبيق، لتسمح له بالوصول السريع إلى بيانات التصفح الخاصة به ولتوفر سهولة في تصفح الإنترنت.

ويجلب متصفح "فايرفوكس 26" لـ"أندرويد" معه دعماً للبحث عبر الإنترنت من خلال محركي بحث Bing و"ياهو"، حيث يستطيع المستخدم اختيار محرك البحث الذي يرغب باستخدامه من قائمة "إعدادات البحث" search settings.

ووفر التحديث ميزات أخرى، بالإضافة إلى إصلاح العديد من الأخطاء الأمنية التي ظهرت في إصدارات سابقة.

ويمكن الحصول على التحديث بتحميل المتصفح من موقع الشركة بالنسبة لأجهزة "ويندوز" و"ماك" و"لينوكس"، ومن متجر "جوجل بلاي" بالنسبة لمستخدمي "أندرويد".

