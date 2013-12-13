جوجل تطلق موقع النصائح Google Tips

أطلقت شركة جوجل، الجمعة، موقعاً جديداً أطلقت عليه اسم نصائح جوجل أو جوجل تيبس (Google Tips)، حيث سيكون من شأن الموقع توفير مبادئ توجيهية مفيدة تساعد المستخدمين على استغلال منتجات الشركة على أفضل وجه.

وقامت الشركة بتقسيم الموقع على شكل بطاقات، تحتوي كل منها على نصيحة وأيقونة تشير إلى مستخدمي خدمة بعينها، مثل خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب، أو خدمة البريد الإلكتروني جيميل.

وتوفر جوجل من خلال الموقع الجديد إمكانية مشاركة النصائح على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، و جوجل بلس التابعة لـ"جوجل"، أو حتى عبر البريد الإلكتروني.

يذكر أن موقع نصائح جوجل يشمل 13 خدمة من خدمات جوجل، وهي جيميل، ومحرك البحث، ومتصفح الإنترنت كروم، ونظام التشغيل أندرويد، ويوتيوب، وخدمة الخرائط جوجل مابس، وخدمة المستندات جوجل دوكس، وخدمة التقويم، وخدمة الأخبار، وشبكة التواصل جوجل بلس، إضافة إلى تطبيق تسجيل الملاحظات لنظام أندرويد الجديد أو ما أطلقت عليه اسم جوجل كييب (Google Keep).

يشار إلى أن شركة جوجل كانت قد أعلنت وقامت في الأيام الأخيرة بالعديد من التحديثات، كان آخرها إطلاق تحديث جديد لتطبيق جوجل بلس المخصص لنظام أندرويد، وقبلها الإعلان عن طريقة جديدة لعرض الصور ضمن جيميل، يتم فيها عرض الصور المرفقة مباشرة ضمن الرسالة، دون الحاجة إلى النقر عليها من أجل فتحها.

وكانت قد أعلنت أمس عن إطلاق تطبيق منفصل لخدمة مدير جهاز أندرويد التي كانت قد طرحتها الشركة قبل عدة شهور على الإنترنت لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، ويوم الثلاثاء الماضي كشفت جوجل عن طريقة جديدة تسمح من خلالها لأي شخص بإنشاء خريطة للتجوال الافتراضي الخاصة لأي موقع يختاره.