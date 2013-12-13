سوني تطرح "بلاي ستيشن 4" ببعض دول أوروبا والشرق الأوسط

أعلنت شركة "سوني"، اليوم الجمعة، عن طرح الجيل الرابع من منصة الألعاب التابعة لها "بلاي ستيشن" في 16 بلداً إضافياً حول العالم، وذلك ابتداء من اليوم، وبعد قرابة شهر من إطلاقها في الولايات المتحدة منتصف نوفمبر الماضي.

وبذلك ستكون منصة "بلاي ستيشن 4"، إحدى أشهر منصات ألعاب الفيديو الإلكترونية، متوافرة في العديد من دول أوروبا والشرق الأوسط، بعد أن كانت الشركة اليابانية قد طرحتها في بعض الدول الأوروبية وأستراليا في 29 نوفمبر الماضي.

واعتباراً من اليوم، سيكون بمقدور المستخدمين في كل من التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان وجنوب إفريقيا، الحصول على "بلاي ستيشن 4".

وأكدت "سوني" أن المنصة ستكون متوافرة في بوليفيا ونيكاراغوا وبارغواي وأورغواي وفنزويلا في القارة الأميركية الجنوبية، ابتداء من اليوم الجمعة، ليصبح العدد الكلي للدول التي حصلت على المنصة 48.

يذكر أن "إكس بوكس 1"، منصة الألعاب المنافسة والتي تنتجها شركة "مايكروسوفت"، أطلقت في تاريخ قريب من إطلاق منصة "بلاي ستيشن 4"، وذلك في عدد محدود من الدول.

تجدر الإشارة إلى أن "سوني" كانت قد أعلنت بداية ديسمبر الجاري عن تمكنها من بيع أكثر من 2.1 مليون وحدة من "بلاي ستيشن 4"، ثم ما كان من منافستها "مايكروسوفت" إلا أن أعلنت الأربعاء الماضي عن تمكنها أيضاً من بيع نفس العدد تقريباً من "إكس بوكس 1" التابعة لها.