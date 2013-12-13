"مايكروسوفت" تحدث موقع محرك البحث "Bing"

طرحت شركة "مايكروسوفت" الخميس، تحديثاً لموقع مُحرك البحث التابع لها "Bing"، جلب معه نمط إظهار جديد يتم فيه عرض معلومات مُهمة مُرتبطة بنتائج البحث، تظهر بشكلٍ مُباشر، على يسار الصفحة، بجوار نتائج البحث التقليدية، لتوفر للمُستخدم سرعةً في الوصول إلى مُبتغاه دون الحاجة إلى البحث مطولاً بالشكل التقليدي.

ووفر التحديث للمُستخدم تسجيلات صوتية تظهر للمُستخدم عند بحثه عن خطابات مهمة أو أناشيد وطنية، كما وفر عرضاً للمناهج التدريسية على شبكة الإنترنت، تظهر للمُستخدم عند بحثه عن الجامعات، وجلب التحديث معه عرضاً للأفكار والنظريات العلمية تظهر للمُستخدم مُباشرةً عند بحثه عنها.

ويزود التحديث المستخدم عند بحثه عن الأحداث التاريخية بمعلومات مختصرة عنها، يتم التطرق فيها إلى الشخصيات التاريخية والتواريخ المهمة بالإضافة إلى روابط تساعد المُستخدم في الحصول على المزيد من المعلومات.

وعند البحث عن الشخصيات المهمة، يعرض الموقع معلومات عن تلك الشخصيات، ويوفر التحديث معه عرضاً لمعلومات عن الحيوانات وأنواعها الفرعية عند قيام المستخدم بالبحث عنها.

ويوفر التحديث معه عرضاً مُباشراً لمعلومات تخص برامج الحاسب التي يبحث عنها المُستخدم، متضمنةً روابط تحميل من مصادر موثوقة.

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن “Bing” أصبح قادراً على الإجابة على تساؤلات مُستخدميه، بفضل استخدام تقنيات تسمح له بفهم اللغة الطبيعية، والإجابة على السؤال مُباشرةً.