Valve تطرح نظام SteamOS مفتوح المصدر بنسخته التجريبية

طرحت شركة Valve المطورة لنظام التشغيل مفتوح المصدر SteamOS، الإصدار الأول من النظام، بنسخته التجريبية، للتحميل بشكل مجاني ومباشر من موقعها.

وكانت Valve، وهي الشركة المتخصصة بصناعة الألعاب والمطورة لخدمة الألعاب السحابية Steam، قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن نيتها إطلاق نظام تشغيل جديد، يحمل اسم SteamOS، مبني على نواة لينوكس، يُمكن بتنصيبه على أجهزة الحاسب الشخصي، بث الألعاب إلى أجهزة أخرى مثل شاشة التلفاز أو حاسب آخر.

وقامت الشركة كذلك بتوزيع منصة الألعاب التابعة لها Steam Machine، التي تعمل بنظام تشغيل SteamOS، بشكل مجاني على 300 مستخدم، بغية اختبارها، على أن يبدأ بيعها في وقت ما من العام المقبل.

ويحمل الإصدار الأول من النظام الاسم الرمزي Alchemist، وحذرت الشركة من أن تنصيبه سيؤدي إلى حذف كافة البيانات الموجودة سابقاً على الحاسب.

وحددت الشركة المتطلبات العتادية الضرورية لعمل SteamOS، وهي: معالج 64-بت، وذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت، وسعة تخزينية داخلية تعادل 500 جيجابايت على الأقل، وبطاقة رسوميات من إنتاج إنفيديا على أن يوفر النظام دعماً في المستقبل لبطاقات الرسوميات من إنتاج AMD، إضافة إلى دعم الإقلاع وفق نظام UEFI، وضرورة توفر منفذ USB لاستخدامه أثناء تنصيب النظام.

وتكمن الفكرة الأساسية وراء طرح نظام SteamOS بتوفير إمكانية بث الألعاب إلى أجهزة أخرى بمواصفات منخفضة، كما يوفر النظام أيضاً إمكانية العمل بنمط سطح المكتب، مما يسمح بتشغيل تطبيقات لينوكس، ويمكن الحصول على النظام الجديد.