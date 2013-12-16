%61 من حركة المرور على الإنترنت في 2013 مصدرها غير بشري

أشارت دراسة حديثة إلى أن أكثر من نصف حركة المرور التي سجلتها المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت خلال عام 2013 تولدت من مصادر غير بشرية.

وأكدت الدراسة، التي قامت بها شركة Incapsula لحلول حماية المواقع الإلكترونية، أن 38.5% فقط من إجمالي حركة المرور التي سجلتها مواقع الإنترنت خلال العام الجاري هي لمستخدمين بشريين.

وفي المقابل، سجلت الدراسة زيادة سنوية في نسبة المصادر غير البشرية بحركة المرور على الإنترنت، حيث أشارت إلى أن 61.5% من حركة المرور على الإنترنت خلال العام الجاري كانت من مصادر غير بشرية، مقابل 51% العام الماضي.

وأوضحت الدراسة أن 31% من حركة المرور غير البشرية في 2013 سجلتها المواقع الإلكترونية من عناكب محركات البحث والبرمجيات الآلية (Bots) الجيدة الأخرى، فيما كانت نسبة 30.5% مصدرها برمجيات خبيثة.

وكان لبرمجيات القرصنة نسبة 4.5% من إجمالي حركة المرور غير البشرية التي سجلتها مواقع الإنترنت خلال العام الجاري، مقابل 5 بالمائة لبرمجيات نسخ المحتوى وإعادة نشره وبرمجيات جمع عناوين البريد الإلكتروني.

هذا، وارتفعت نسبة استخدام البرمجيات التي تحاول اتخاذ هيئة بشرية عند الدخول إلى المواقع الإلكترونية، والتي أطلقت عليها الدراسة لقب "البرمجيات المقلدة للشخصية" (Impersonators)، حيث كانت تلك البرمجيات تمثل 20.5% من حركة المرور غير البشرية، وبزيادة قدرها 8% عن 2012.

يذكر أن شركة Incapsula قامت بدراستها بناء على تحليل 1.45 مليار زيارة إلى 20 ألف موقع إلكتروني من 249 دولة حول العالم خلال 2013.