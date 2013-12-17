"فيسبوك" تسمح بالتبرع لصالح منظمات غير ربحية عبر شبكتها

طرحت شركة "فيسبوك" ميزة جديدة يُسمح بموجبها للمُستخدمين بالتبرع بمبالغ نقدية لصالح بعض المُنظمات غير الربحية، وذلك عبر شبكتها الاجتماعية الشهيرة.

وتدعم الميزة الجديدة ظهور زر يحمل اسم "Donate Now"، وذلك في صفحات ومُشاركات 18 مُنظمة غير ربحية، منها: الصليب الأحمر، واليونيسيف، والصُندوق العالمي للطبيعة، وبرنامج الأغذية العالمي.

وتُعتبر هذه الميزة صالحة فقط داخل الولايات المُتحدة الأميركية، على أن يتم التبرع بالدولار الأميركي حصراً، وفق مبالغ نقدية، تذهب بكاملها إلى تلك المُنظمات، دون أن تتقاضى "فيسبوك" أي عمولة.

وليست هذه المرة الأولى التي تطرح فيها "فيسبوك" هذه الميزة، حيثُ كانت قد طرحتها سابقاً لصالح مُنظمة الصليب الأحمر الدولي في أعقاب إعصار "هايان" الذي ضرب الفلبين في نوفمبر الماضي، وأشارت فيسبوك إلى أنها قد لمست كرماً من العديد من المُستخدمين حول العالم لدعم مُبادرتها تلك، مما دفعها إلى توسيع المُبادرة وطرحها على نطاقٍ واسع.

وأشارت إلى أنها ستُضيف المزيد من الهيئات في المُستقبل، كما طرحت رابطاً يُمكن استخدامه من قبل المُنظمات غير الربحية الراغبة بالاستفادة من الميزة الجديدة.