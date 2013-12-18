سوني تطلق حواسب VAIO Fit multi-flip الجديدة بالإمارات

أطلقت سوني مجموعة حواسبها المحمولة الجديدة في سلسلة VAIO Fit multi-flip بالسوق الإماراتية، وهي الحواسب التي تتميز بوجود مفصل متعدد الاتجاهات لإمكانية تحويلها إلى حواسب لوحية أو استخدامها كحاسب محمول.

وتأتي الأجهزة الجديدة بشاشات لمسية، ولوحات مفاتيح كاملة مضاءة، لكي تتيح استخدام الجهاز في ظروف الإضاءة الخافتة، مزوّد بلوحة للمس ومكاناً لراحة اليد، وتعمل الحواسب بمعالجات الجيل الرابع من "إنتل"، ونظام ويندوز 8.

وزوّدت "سوني" أجهزتها الجديدة بثلاثة تطبيقات لالتقاط الصور والتعديل والكتابة عليها، فبعد التقاط الصور وتعديل اتجاهها عبر تطبيق CamScanner يمكن للمستخدمين قطع موضوع الصورة باستخدام VAIO Clip، وكتابة الجمل أعلى الصور باستخدام القلم الإلكتروني في تطبيق VAIO Paper.

ودعمت الشركة اليابانية الأجهزة الجديدة بمستشعر التصوير Exmor RS المخصص لأجهزة الحاسوب، لالتقاط صور عالية الدقة خاصة للمستندات، حيث يقوم الجهاز باستخدام المستشعر بتصوير المستندات بدقة تكفي لتمييز النص وتعليمه في الصور، كما يضمن حساس CMOS بالإضاءة الخلفية، تخفيض مستوى الضوضاء البصرية في ظروف الإضاءة الخافتة.

ووفرت الشركة في الأجهزة تقنيات العرض TRILUMINOS للأجهزة النقالة وX-Reality للأجهزة النقالة، المعدلة عن التكنولوجيا المستخدمة في مجموعة أجهزة التلفزيون "برافيا 2013"، وتوافر هذه التقنيات ألواناً أكثر سطوعاً ودقة عالية للصورة.

وتضم الأجهزة VAIO Fit multi-flip تقنية اتصال المدى القريب NFC، التي تسهل من عملية الربط بين الأجهزة، فبمجرد التلويح بالجهاز المتوافق فوق الأجهزة الجديدة، يمكن الاستماع للموسيقى مباشرة من جهاز الحاسوب عبر مكبر الصوت الخارجي.

يُذكر أن "سوني" سوف تطرح أجهزة VAIO Fit multi-flip الجديدة في ثلاثة طرازات، بقياسات 15 بوصة (15A) و14 بوصة (14A) و13 بوصة (13A)، وهي الحواسب التي تتميز بتصميم عملي وهيكل نحيف من الألومنيوم، كما ستتيح الشركة للمستخدمين إمكانية الاختيار بين المواصفات الداخلية المتعددة لكل جهاز.