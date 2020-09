Candy Crush تتصدر قائمة التطبيقات الأكثر رواجاً في 2013

كشفت شركة "آبل" -كعادتها نهاية كل عام- عن التطبيقات الأكثر رواجاً، والتي حققت أعلى نسب تحميل من متجر التطبيقات "آب ستور" عبر أجهزة آيفون وآيباد، وذلك لعام 2013.

وجاءت لُعبة "Candy Crush Saga" الشهيرة أولاً، تلاها في المرتبة الثانية تطبيق "يوتيوب"، ثُم لعبة Temple Run 2″، كأول 3 تطبيقات في قائمتي التطبيقات المجانية الأكثر رواجاً على أجهزة آيفون وآيباد.

وجاء تطبيق "Vine " رابعاً، في قائمة التطبيقات المجانية الأكثر رواجاً على آيفون، تلاه تطبيق خرائط جوجل، ثُم تطبيق Snapchat، ثُم تطبيقات "إنستاجرام" و"فيسبوك" و”Pandora Radio”.

وحصل تطبيق “Calculator for iPad Free” على المرتبة الرابعة في قائمة التطبيقات المجانية الأكثر رواجاً على آيباد، تلاه تطبيق “Skype for iPad”، ثُم تطبيق “Netflix”، تلته لُعبة “Despicable Me: Minion Rush”، ثُم تطبيقات “iBooks” و”فيسبوك” و”The Weather Channel for iPad".

وفيما يتعلق بالتطبيقات المدفوعة الأكثر رواجاً على "آيفون"، جاءت لعبة “Minecraft – Pocket Edition” في المرتبة الأولى، ثم ألعاب “Heads Up!” و”Temple Run: Oz” و”Angry Birds Star Wars” و”Plague Inc”، تلاهم تطبيق “Afterlight” ثُم تطبيق “Free Music Download Pro – Mp3 Downloader”، ثم لُعبة “ Bloons TD 5 “، تلاها تطبيق “Sleep Cycle alarm clock”، ولعبة “Plants vs. Zombies”.

أما بالنسبة للتطبيقات المدفوعة الأكثر رواجاً على "آيباد"، جاءت لُعبة “Minecraft – Pocket Edition” في المرتبة الأولى، تلاها تطبيق “Pages”، ثُم ألعاب “Temple Run: Oz” و”Plants vs. Zombies HD” و”Angry Birds Star Wars HD”، ثم تطبيق “Notability”، تلته لُعبة “Angry Birds Star Wars II”، ثم تطبيق “iMovie”، ثُم لعبتي “The Room”و”Bad Piggies HD”.