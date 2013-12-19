فيسبوك توفر أيقونة لإبداء "عدم الإعجاب" برسائل الأصدقاء

وفرت "فيسبوك" أول طريقة تتيح لمستخدميها التعبير عن عدم إعجابهم برسائل الأصدقاء، عندما أطلقت أيقونة تعبيرية تعبر عن عدم الإعجاب (DisLike) يمكن استخدامها في المحادثات الخاصة بين المستخدمين.

وكشفت عن عدة أيقونات تعبيرية جديدة يمكن استخدامها عبر تطبيق المحادثات الفورية "فيسبوك ماسنجر" أو عبر الرسائل الخاصة ضمن موقع التواصل الاجتماعي.

واستمدت فيسبوك تصميم الأيقونات الجديدة من تصميم زر الإعجاب (Like) الرئيسي، وهي الأيقونات المتاحة عبر باقة "ملصقات" مجانية أطلق عليها اسم (Likes).

ويمكن استخدام أيقونة عدم الإعجاب عبر تثبيت الباقة من متجر الملصقات (Sticker Store)، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة عند الدخول لقسم الملصقات داخل تطبيق المحادثات الفورية أو في صندوق الوارد بالموقع الإلكتروني للشبكة الاجتماعية.

ولم توضح فيسبوك أي معلومات حول إمكانية توفير الباقة للرد المباشر على مشاركات الأصدقاء، أو حول إمكانية طرح زر خاص للتعبير عن عدم الإعجاب إلى جانب زر الإعجاب المتوافر ضمن الشبكة الاجتماعية.

يذكر أن فيسبوك تدرس، للمرة الأولى، توفير زر بديل لزر الإعجاب الرئيسي في الشبكة الاجتماعية، حيث تعتزم إضافة زر لإبداء التعاطف بدلاً من الإعجاب عند نشر مشاركات تم الإشارة فيها إلى مشاعر أو أحداث سلبية.

