هواتف "إل جي" تقدم تطبيق"BBM" ضمن باقة برامجها

كشفت شركة "بلاك بيري" عن عزمها تضمين تطبيق التراسل الفوري التابع لها بلاك بيري مسنجر (BBM) في بعض الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة الكورية الجنوبية "إل جي".

وبحسب الشركة الكندية، سيكون هاتف "إل جي جي برو لايت"(LG G Pro Lite)، الذي أطلقته "إل جي" في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، أول من يحصل على هذه الميزة، حيث إن تطبيق "بلاك بيري مسنجر" سيأتي مثبتاً مسبقاً مع الهاتف.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه "بلاك بيري" عن أجهزة شركة "إل جي" الأخرى التي ستحظى بهذه الميزة، يرى المراقبون أنها خطوة مهمة من قبل الشركة في سبيل تعزيز تواجدها في سوق الهواتف الذكية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق التراسل الفوري الذي يعتبر أحد أهم منتجات الشركة.

الجدير بالذكر أنه بإمكان باقي أجهزة شركة "إل جي" العاملة بنظام التشغيل "أندرويد"، بالإضافة إلى أجهزة شركة "آبل" العاملة بنظام "آي أو إس"، الحصول على تطبيق "بلاك بيري مسنجر" المتوفر على متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور".